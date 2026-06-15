ポルシェ911 GT3 RSヴァイザッハ・パッケージ、1/18のミニカー登場…AUTOart

ミニカーブランド「AUTOart」は、1/18スケールのダイキャストモデル、ポルシェ『911』（991.2）の「GT3 RS ヴァイザッハ・パッケージ（ホワイト／カーボンブラック）」を6月下旬に発売する。

【画像】「AUTOart」の1/18スケールのダイキャストモデル、ポルシェ『911』（991.2）の「GT3 RS ヴァイザッハ・パッケージ

■991型最後のスペシャルモデルを精密再現

実車のポルシェ 「911（991.2）GT3 RS」は、991型の最後を飾るモータースポーツ直系のスペシャルモデルとして2018年にデビューした。幅広のターボ・ボディの各所にCFRP製パーツを採用して軽量化を図り、最高出力520psの4リッター水平対向6気筒自然吸気エンジンを搭載する。

「AUTOart」の1/18スケールのダイキャストモデル、ポルシェ『911』（991.2）の「GT3 RS ヴァイザッハ・パッケージ

オートアートのモデルでは、フロントリップスポイラーや固定式大型リアウイング、リアディフューザー、センター出しマフラー、大径ホイール＆ワイドスポーツタイヤ、ロールケージ、フルバケットシート、ロゴ入りストライプといった実車の特徴を余すところなく再現した。オプションの「ヴァイザッハ・パッケージ」仕様にはCFRP製ルーフも再現されている。

■3Dスキャニングとコンポジットダイキャスト製法が生む精密造形

モデルの開発には実車を入念に取材したデータを活用し、ボディや各パーツの形状を正確に把握するための3Dスキャニングも実施する（カーメーカーからデータ提供の場合もある）。このデジタル化技術により、これまで気づかなかったような繊細なラインまでモデルで表現できるようになった。エッジの効いたシャープな造形は「オートアート・コンポジットダイキャストモデル」製法ならではの特徴だ。

「AUTOart」の1/18スケールのダイキャストモデル、ポルシェ『911』（991.2）の「GT3 RS ヴァイザッハ・パッケージ

エンジンルームでは、520psの4リッター水平対向6気筒エンジンをカーボン製パネルやオイルキャップ、ステッカー類に至るまで詳細に再現。フロントフード内のトランクルームも、フードのダンパーやカーペット、装備品までリアルに仕上げた。コックピットは細かな計器・スイッチ類からカーボン柄まで忠実に再現し、バケットシートとロールケージも備える。車体裏の足回りやエキゾーストパーツ類の造形も楽しめる。

ドアやボンネットなどのフル開閉ギミックもオートアートの大きな魅力だ。高い剛性と薄くシャープなボディパネルが正確な開閉を可能にし、全パネルを閉じた際には開閉機構があると気づかないほどの完成度を誇る。

■7バリエーションを展開

・ヴァイザッハ・パッケージ仕様（各3万8500円・税込）

品番78176：ホワイト／カーボンブラック

品番78177：オレンジ／カーボンブラック

品番78178：イエロー／カーボンブラック

品番78179：グリーン／カーボンブラック

・スタンダード仕様（各3万7400円・税込）

品番78180：ライトグレー

品番78181：ミントグリーン

品番78182：ライトブルー

「AUTOart」の1/18スケールのダイキャストモデル、ポルシェ『911』（991.2）の「GT3 RS ヴァイザッハ・パッケージ

スケールは1/18（全長約25cm）。開閉箇所はフロントフード、ドア、エンジンフードの3か所で、前輪ステアとタイヤ回転の可動機構も備える。オートアート公式オンラインストアやホビーショップ、オンラインショップなどで販売される。

販売元は株式会社ゲートウェイ・オートアート・ジャパン。

■オートアートについて

オートアートは1998年に誕生したミニカーブランドで、独自の「オートアート・コンポジットダイキャストモデル（特許取得）」製法を採用する。1/18スケールではこれまでに1500種類以上をモデル化しており、国産車から外車、ヴィンテージカー、最新スーパースポーツカーまで幅広いラインナップを展開している。