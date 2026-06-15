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マヒンドラのSUV『XUV700』の部品展示も、A2MAC1 Japanが出展へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

マヒンドラ XUV700
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A2MAC1 Japanは、6月17～19日にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展する。

【画像】マヒンドラのSUV『XUV700』

会期中は、グローバルの最新ベンチマーキングデータと分析事例をもとに、展示とセミナーを行う。展示ブースは4だ。

出展内容は、A2MAC1のデモンストレーション、コストライブラリ、AI・中国トレンド分析に加え、マヒンドラのSUV『XUV700』の部品展示（シート、ヘッドランプ等）である。

セミナーは同一内容で、6月17日から19日まで全日共通の時間帯で実施する。テーマは4つだ。

10:30はCS Library（ハードコスティング：製品の原価類推）。

11:30はSoftware Cost Value Engineering（プロダクトと事例の紹介）。

13:00と15:00は、インド自動車産業の現在と未来：急成長市場の技術トレンド。

14:00と16:00は、北京モーターショー2026：EV競争の最前線と中国自動車産業の現在地。

会場はAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で、時間は10:00から17:00まで。セミナーは事前申し込み制で、申し込み者にはイベント後に資料が送付される。

《森脇稔》

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