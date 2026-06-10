Eureka Robotics、自動化困難なピッキング工程を解決する4つのライブデモを披露…ロボットテクノロジージャパン 2026

AIロボットビジョンシステムのエウレカロボティックス（Eureka Robotics）は、6月11日（木）から13日（土）まで、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される産業用ロボット・自動化システム専門展「ロボットテクノロジージャパン2026（RTJ2026）」に出展する。

今回の出展では、従来は自動化が困難だったピッキング工程の課題を解決する4つのライブデモを披露する。そのうち2つは今回が初公開となる。

■ 4つのライブデモ

【1】マスターレスピッキング【初公開】

ワークの事前登録にかかる工数を大幅に削減する。学習済みAIモデルを活用することで、個別のAIモデルを作成する手間なくピッキングが可能になる。

【2】ロボット軌道自動生成【初公開】

従来は手作業で行っていた煩雑な設定を不要にし、ティーチレスで7軸ロボットの最適な軌道生成を実現する。

【3】複雑形状部品のバラ積みピック

CADデータを使ったシミュレーションによりAIの学習工数を大幅に削減。形状が複雑で認識が難しいワークにも対応する。

【4】金属部品のバラ積みピックと表裏判定・整列配置

光沢のある金属部品のバラ積みピックから表裏判定、整列配置までをシンプルなシステム構成で一貫して実現する。

■ 出展社ワークショップも開催

会期最終日の6月13日（土）12:00～12:40には、展示ホールEのセミナー会場で出展社ワークショップを開催する。テーマは「ピッキングで見るAI導入事例 ー導入検討に必要な画像AI入門ー」。聴講料は無料だ。

エウレカロボティックスは、自動車・エレクトロニクス・航空宇宙分野における高精度なピッキング・組立・検査の自動化を手がける企業だ。シンガポールに本社を置き、米国・日本・ベトナムで事業を展開している。日本支社（エウレカロボティックス株式会社）は東京都江東区に所在し、大阪・名古屋にも営業拠点を持つ。