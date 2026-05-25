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最新のモーター・排気・ブレーキ技術、ユタカ技研が展示へ…人とくるまのテクノロジー展2026

ユタカ技研の人とくるまのテクノロジー展2026ブースイメージ
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自動車部品メーカーのユタカ技研は、「人とくるまのテクノロジー展2026」に出展する。

同社は2026年5月27日から29日までパシフィコ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）で、2026年6月17日から19日までAichi Sky Expo（愛知県常滑市セントレア5-10-1）で展示を行う。

出展では、現在と将来を見据えた製品に加え、開発関連情報や製造ラインの動画をモニターで上映し、量産に裏付けられた製品群を示す方針だ。

展示品は3分野。

排気部品では、触媒からサイレンサーまでを扱う。試験に裏付けされたCAE解析技術、触媒周辺の耐熱負荷技術、サイレンサーの消音技術、製造ライン動画を紹介する。

ブレーキディスクでは、二輪車用ブレーキディスクを展示する。耐熱、強度、軽量のバランスを取った設計から製造までの一貫生産をうたう。さらに、プレス技術を活用したABS対応製品（パルサーリング一体化）と製造ライン動画を示す。

モーター部品では、ロータやステータなどを展示する。試験に基づく実機に近い解析技術、巻き線や接着積層の量産技術、製造ライン動画を取り上げる。

開催概要は、横浜が2026年5月27日から29日まで10:00から17:00。展示エリアはノース展示棟でブース番号はN16。入場は無料だが全来場者登録入場制で、来場登録が必要だ。

名古屋は2026年6月17日から19日まで10:00から17:00。会場はAichi Sky Expoで、展示エリアは展示ホールE、ブース番号は215。入場は無料だが全来場者登録入場制となる。

ユタカ技研はプレス技術や溶接技術などを活かし、車載モーター部品、排気システム、トルクコンバータ、ブレーキディスクなどを製造している。近年は電動車向け製品や次世代モビリティ領域でも事業創出に取り組むとしている。

《森脇稔》

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