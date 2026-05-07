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「Ancar」から「Cargent」へ名称変更、個人間自動車売買サービス拡充へ

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Ancarは5月7日、社名を株式会社Cargentへ変更し、サービス名称も「Ancar」から「Cargent」へ切り替えると発表した。

同社は、個人間売買マーケットプレイスを通じて中間コストの削減や手続き負担の軽減に取り組んできた。一方で、名義変更や輸送、品質担保などの課題や、中古車業界でのデジタル化の遅れ、不祥事を受けた厳しい目などがあるとしている。

今後の展望として、新ブランド「Cargent」ではユーザー体験の向上を目的にサービスを進化させる。

具体的には、出品者が販売状況をリアルタイムで確認できる「マイページ」を新規実装する。

また、AIを活用したセルフ出品機能を提供する計画で、車庫に置いたまま売却できるとしており、時期は2026年6月頃を予定する。

さらに、Cargentネットワークは現在18拠点で、2026年中に100拠点を目指す。

販売店向けには、AIを活用したCargentネットワーク内での連携強化や業務支援ツールの展開を始める方針だ。

なお、従来のサービス内容や取引関係は変更しないとしている。

同社は2024年に、販売・買取・整備などを手がける服部モータースと戦略的パートナーシップを構築し、同社の資本参画のもとで事業基盤の強化を進めてきた。今回の刷新は、さらなる貢献と成長加速を目的としている。

《森脇稔》

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