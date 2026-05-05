淡路島産サワラの季節メニュー、淡路ハイウェイオアシス「すし富」で5月7日より販売開始

兵庫県淡路市大磯に位置する淡路ハイウェイオアシス内の鮨処「すし富」は、5月7日より淡路島産「鰆（サワラ）」を使った期間限定の季節メニュー「皐月（さつき）」の販売を開始する。

【画像】淡路ハイウェイオアシス「すし富」のメニュー

淡路島のサワラは、流し網漁と一本釣り漁によって島内で水揚げされる。

淡路島の鰆

これまで京阪神・東日本では、サワラは塩焼きや西京漬け（味噌漬け）で食べるのが一般的だった。しかし、地元漁師は「サワラは刺身・タタキ・茶飯など“生”で食べるのが一番おいしい」とし、「淡路島サワラ食文化推進協議会」を設立。淡路島の新名物として、サワラの生食文化の普及を進めている。

「すし富」では、沼島の鱧（ハモ）、由良の赤雲丹（ウニ）、福良の淡路島3年とらふぐなど、淡路島近海の旬の食材を中心に提供している。シャリに使う赤酢は、昆布・塩・レモンで1カ月熟成させた後、さらに塩と砂糖を加えて仕上げるという手間のかかった製法で、まろやかな味わいを実現している。

そんな「すし富」のの季節メニュー「皐月」（4500円）の内容は以下の通りだ。

季節メニュー「皐月」

【造里】鰆・蛍烏賊

【天婦羅】鰆・蛍烏賊・玉葱・しし唐

【お鮨】本日のおすすめより七貫

【止椀】吸い物

【水菓子】季節のデザート

このほか、A5国産黒毛和牛炙り寿司を含む「すし富おまかせコース」（5200円）もおすすめメニューとして紹介されている。

淡路ハイウェイオアシスは、明石海峡大橋を眺めながら食事やショッピングが楽しめる施設で、神戸淡路鳴門自動車道の淡路サービスエリア上下駐車場から連絡道路で直結。一般道路からも利用可能で、駐車場は無料だ。