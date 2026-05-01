ダンロップ、「ALL DUNLOP FES 2026」を東京・二子玉川で開催…5月9・10日

住友ゴム工業は、ダンロップブランドの世界観と魅力を体験できるイベント「ALL DUNLOP FES（オール・ダンロップ・フェス）2026」を、5月9日（土）・10日（日）の2日間、「二子玉川ライズ ガレリア」（東京都世田谷区）にて開催する。

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3回目の開催となる今回は、ゴルフ、ラケットスポーツ、タイヤ、モータースポーツ、さらには日常生活を支える製品まで、ダンロップの多彩な商品と技術を一堂に集結させる。「見て、触れて、楽しめる」体験型コンテンツをさらに進化させた内容となっている。参加費は無料だ。

会場は「ガレージ」「ハウス」「グリーン」の3つのゾーンに分かれる。

ガレージゾーンでは、四輪車・二輪車の展示のほか、ドライビングシミュレーターによるプレイステーション5用ソフトウェア『グランツーリスモ7』の体験ができる。また、ダンロップと広告出演契約を締結している大谷翔平選手の等身大パネルも展示される。

ハウスゾーンでは、スポーツカジュアルブランド「DUNLOP REFINED（リファインド）」やeスポーツ用ブランド「ゲーミングマッスル」の紹介、作業用ゴム手袋「パワフルフィット」シリーズ、車いす用可搬型スロープ、住宅用制震ダンパー「MIRAIE」などの展示を行う。ダンロップ製品の販売コーナーも設けられる。

グリーンゾーンでは、ドラコンチャレンジ、ダンロップゴルフスクールによる体験レッスン、パターゴルフ、スリーショットテニスなどが楽しめる。

MCとゲストが会場内を回りながら各ゾーンを紹介するアクティブステージも実施される。

両日出演するのは、レーシングドライバーのイゴール・オオムラ・フラガ選手。1998年石川県生まれの日系ブラジル人ドライバーで、2018年に「FIAグランツーリスモ選手権 ネイションズカップ」で初代世界王者に輝き、2025年スーパーフォーミュラで初優勝を果たした。今期は国内最高峰スーパーGT GT500クラスに参戦している。

5月9日には元プロテニスプレーヤーの土居美咲プロが出演。WTAキャリア最高ランキング30位を誇り、2016年ウィンブルドン選手権でベスト16に進出した実績を持つ。現在は女子日本代表のコーチも務めている。

5月10日には、「ゴルフ上手い芸人」として知られる大西ライオンさんと、ゴルフタレントの瀬戸晴加さんが出演する。

住友ゴム工業は2026年よりコミュニケーションブランドをダンロップに統一。ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」のもと、挑戦するすべての人々の可能性を広げる存在を目指す、としている。