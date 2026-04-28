くまモン×地図デザイン、ゼンリンがクリアファイル・ノート・折りたたみ傘を新発売

ゼンリンは、地図デザインの雑貨を扱う「Map Design GALLERY」のオンラインストアおよび各店舗で、くまモンイラスト入りグッズと晴雨兼用折りたたみ傘の販売を開始した。

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新商品は、熊本の地図や方面看板とくまモンを組み合わせたデザインのA4クリアファイル2枚セット（880円・税込）と、B6リングノート（770円・税込）の2種類だ。

クリアファイルはアイボリー系とブルー系の2種類。アイボリー系は馬に乗ったりからし蓮根を食べたりするくまモンと熊本県の形をデザイン。ブルー系は熊本空港周辺の地図を全面に配し、飛行機に乗ったくまモンを中央下部に描いている。

B6リングノートは「熊本空港（スカイブルー）」と「方面看板（グレー）」の2種類。いずれも本文ページ内にも地図やくまモンのイラストが薄く印刷されており、6mm罫線で使いやすい仕様となっている。

これらはすでに発売中のバッグ・ステーショナリー・ハンカチに続く新ラインアップとなる。

晴雨兼用折りたたみ傘（4180円・税込）は、直径約100cmの大きめサイズながら重さ約200gと軽量で、持ち歩きやすい設計だ。

デザインは「47都道府県のシルエットデザイン」と「地図記号デザイン」の2種類。47都道府県シルエットデザインはベージュ・カラフル・ネイビーの3色展開で、地図記号デザインはベージュとブラックの2色展開となっている。

生地は遮光率100%・紫外線遮蔽率100%・遮熱効果も認められた高機能素材を採用。表面にはナノレベルの超撥水加工が施され、内側はブラックで地面からの照り返しを吸収する仕様となっている。

両商品はMap Design GALLERYのオンラインストアおよび各店舗で購入できる。