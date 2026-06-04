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ゼンリン、パナソニック「Gorilla」向けJAPAN MAP 26を7月発売へ…新規開通区間を反映

ダウンロード版
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ゼンリンは、パナソニック オートモーティブシステムズのカーナビ「Gorilla」向け更新地図の2026年度版「JAPAN MAP 26」の販売を、7月9日より開始すると発表した。

販売は、道路データを2か月ごとに無償で更新できるダウンロード版と、SDカードに最新の地図情報を収録したメディア版の2種類で行う。

ダウンロード版は「ZENRIN Store」のみで販売し、更新可能期間は2027年6月30日までとしている。メディア版は「ZENRIN Store」、カー用品店、ゼンリン営業所で販売する。

新規開通区間としては、高速道路・高規格幹線道路の開通を反映する。例として、関東では「横浜南バイパス」（横浜IC～横浜吹越IC、8.5km、2026/3/14）、中部では「東海環状自動車道」（山県IC～本巣IC～大野神戸IC、18.7km、2025/8/30）、九州では「砂原四方寄線」（池上熊本駅IC～花園IC、4.6km、2025/10/19）を収録する。

また、日本全国の市街地図データ（※一部離島を除く）を採用し、建物や道路の道幅・形状を正確に描くとしている。

価格（税込）は、メディア版「SD JAPAN MAP 26 BLUE 全国版（16GB）」が3万1075円、ダウンロード版「ダウンロードJAPAN MAP 26 BLUE 全国版（16GB）」が1万1880円。ダウンロード版のみ無償更新がある。

なお、ゼンリンは国内カーナビ向け地図データでトップシェアを持ち、独自調査で収集・整備した地図データをナビメーカー等に提供しているとしている。

《森脇稔》

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