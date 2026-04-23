バラ積みピッキングロボット「Thinker Model A」が自動車部品の梱包を自動化　那須梱包の事例

株式会社Thinkerは、同社のバラ積みピッキングロボット「Thinker Model A」が、自動車部品などの包装・梱包を手がける那須梱包株式会社に導入されたと発表した。

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導入箇所は、那須梱包が担う自動車用補修部品の梱包作業ラインだ。導入前は、包装機にセッティングされた袋に作業者が部品を1つずつ手で入れ、包装機を操作して封をするという工程だった。

導入後は「Thinker Model A」がバラ積みされた部品を1つピックアップし、所定の袋へ投入。その後、連動する包装機が自動で封をすることで工程全体の自動化を図る。これにより、作業者1人が同時に複数種類の部品梱包を担えるようになり、作業効率の大幅な向上が見込まれる。

省人化から「人間拡張」へ——那須梱包が描く協働の姿

那須梱包では、将来的な労働人口の減少を見据え、働きやすい現場づくりと生産性向上に向けてこれまでも先見的な施策に取り組んできた。今回の導入においても、省人化を主目的とするのではなく、「人間拡張」の視点を重視している。

那須梱包の代表取締役・那須喜行氏は「一般的に省人化を目的とした活用が中心になりがちな中で、1人の作業者が半自動包装機をこれまで1台しか操作できなかったところを、2台を操作することで能力を拡張させるという人間拡張の視点に立った方針で進めていく」とコメントしている。

また、「Thinker Model A」の導入により就労対象者も大幅に拡大し、従来とは異なる性別や年齢層、障がいのある方の雇用促進も期待される。

「Thinker Model A」の特長と技術

「Thinker Model A」は、同社のロボットハンド「Think Hand F」とカメラによる画像解析を組み合わせたバラ積みピッキング用ロボットだ。透明素材や軟質・脆弱な部品、たわむトレー上でのピッキングなど、これまで対応が難しいとされてきた作業を柔軟にこなすことができる。

検査や工程間の搬送といったプロセスの自動化を促進し、少量多品種の対象物を扱う現場をはじめとした多様な作業現場の省人化に貢献する製品として位置づけられている。専門知識がなくても扱える簡便性の高さも評価されており、那須梱包においても導入の決め手の1つとなった。

ロボスタ・オンラインセミナー情報

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ロボスタではオンラインセミナーを定期的に開催しています。

4月後半はソフトバンクロボティクスが登壇し、「AIエージェント × ヒューマノイド 生成AI時代の「Pepper+」徹底解説」を開催します。

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ソフトバンクロボティクスは「Pepper」を2014年に発表、2015年に発売開始、世界初の量産型ヒューマノイドとしてギネス世界記録にも認定されました。身長約120cmの親しみやすいデザインを活かし、会話やダンス、歌といったエンターテインメント用途に加え、観光、介護、教育、小売、イベント、オフィス受付など幅広い分野で社会実装が進められてきました。

このPepperの進化版モデルであり、AIエージェント機能を中核に据えた新世代のロボットプラットフォーム「Pepper+」を2026年に発表しています。生成AIやAIエージェントを活用したヒューマノイドの社会実装の知見を紹介します。

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人とロボットが共生するこれからの住環境 MWが語る 住宅×フィジカルAI×ロボティクス最前線

5月には株式会社MWの成田修造氏を迎え、「人とロボットが共生するこれからの住環境 MWが語る 住宅×フィジカルAI×ロボティクス最前線」を開催します。

フィジカルAIやヒューマノイドが話題になる中、「ロボットやAIが溶け込む住宅とは何か」という、近い未来に起こる住環境の変革について解説していただきます。

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フィジカルAIやロボットが住宅環境にどのような進化を与えるのか。斬新な発想とデザイン、AIやロボットの活用法やビジネスモデルを紹介します。

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アイリスグループのロボット事業拡大戦略 ～AIロボット市場の勝ち筋を探る

5月26日（火）には「実装」と「販売」の両輪でAIロボット市場を開拓している、アイリスオーヤマを筆頭としたアイリスグループによる「アイリスグループのロボット事業拡大戦略 ～AIロボット市場の勝ち筋を探る」を開催。

【オンラインセミナー】「アイリスグループのロボット事業拡大戦略 ～AIロボット市場の勝ち筋を探る」

同グループの実績は、清掃ロボットを中心に導入企業7,000社以上、累計出荷台数は22,000台以上にのぼり、急成長を遂げています。

セミナーでは、アイリスオーヤマの大山社長が登壇、ロボット事業戦略についてご講演頂きます。続いて、東京大学大学院情報システム工学研究室(JSK)出身で、元Googleのロボットエンジニアであり、同社傘下のシンクロボの小倉社長より製品スペック等の詳細をご説明頂きます。

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