モリタ、「未来の消防防災アイデアコンテスト2026」の受賞作品決定…雨水ろ過車や雷活用、傘テントも

モリタホールディングスは4月23日、「未来の消防防災アイデアコンテスト2026」の受賞作品を決定したと発表した。

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同社によると、全国から寄せられた多彩な作品の中から、厳正な審査の結果、4部門で各賞（最優秀賞・優秀賞・佳作）を選出した。

受賞作品の一例として、豪雨や台風時に出動する車が紹介された。車体上部の「漏斗」や下部の「吸水口」で雨水を集め、車内の「ろ過槽」を通してろ過し、塩素を入れて飲料水にする仕組みだ。さらに、車体上部の「集雷針」と「ドローン」で雷を集め、車内の「蓄電槽」に送って電気に変える案もある。

別のアイデアでは、シール型の防災アイテムが挙げられた。目で異常を確認でき、耳が不自由な人にも配慮する考え方だ。ガス漏れなど目に見えない危険への対応を意識し、和風の縁起のいいモチーフでお守りの意味も持たせるという。

また、災害時に1人用のテントになる折りたたみ傘の案も紹介された。中の骨組みを出し、ケースを広げることでテントに変える。防水・防風のケースには、災害時用の笛や小さめの懐中電灯などを入れる想定だ。さらに、コウモリ傘になりにくくするため、傘の骨を持ち手を紐（布）でつなぐ工夫も盛り込まれている。

消防車については、「グリーン・コクーン」と名付けた植物による消火の発想が示された。水を使わず、特殊なタネと栄養ミストをまき、数秒で成長したツタや巨大な葉が火元を包み込むことで、酸素を遮り、熱や煙を吸収して鎮めるという。車体が動く農園のように植物を育てる構想や、植物アームをはしごのように形を変える考え方も含まれる。

「未来の消防防災アイデアコンテスト2026」は、テーマを「未来の消防防災」とし、応募期間は2025年12月1日から2026年2月23日まで。応募資格は日本国内在住の小・中・高校生で、受賞者数は各部門で最優秀賞1名、優秀賞1名、佳作1から2名としている。