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WECARS熊谷店で「ミニ四駆」イベント開催へ、フォーミュラマシン展示も…5月9日・10日

ミニ四駆レース
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  • WECARSカラーレーシングカーSF14の展示
  • レーシングシミュレーターゲーム
  • WECARS熊谷店でミニ四駆イベント

WECARSは、WECARS熊谷店にてミニ四駆イベントを開催する。開催日は5月9日と10日で、時間は10時00分～17時00分だ。場所はWECARS熊谷店（埼玉県熊谷市 新堀字北原952-11）で、参加費は無料。

【画像全5枚】

イベントでは、ミニ四駆初心者から上級者まで楽しめる内容を用意する。レンタルマシンやレンタル電池も用意される。

また、自分のオリジナルミニ四駆を製作できるブースを設置し、製作したマシンはすぐにコースで走らせられる。小さなお子さまにはスタッフがサポートする。

WECARSカラーレーシングカーSF14の展示WECARSカラーレーシングカーSF14の展示

さらに、スーパーフォーミュラで活躍したITOCHU ENEX WECARS TEAMのIMPULデザインのマシンを展示し、小学生までの子どもは乗車体験も可能だ。

大人気のレーシングシミュレーターゲーム機も設置し、子どもから大人までレースを体験できるという。

このほか、ぬり絵コーナー、クルマの落書きコーナー、小学生までの子ども限定タイムアタック、TEAM IMPULオリジナルクリアファイルとステッカーがもらえるスタンプラリーなどを実施する。

ミニ四駆製作体験ミニ四駆製作体験

当日はオフィシャルナビゲーターとして、宮瀬七海さん、阿比留あんなさん、大宮凛子さんが参加する。

イベントの最新情報はWECARS公式SNSで随時発信するとしている。

《森脇稔》

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