経営再建が続くジャパンディスプレイに大きな動きが！…今週のビジネス記事ランキング

4月9～15日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はジャパンディスプレイが、鳥取工場を八幡東栄エステートに譲渡するというニュースです。構造改革の進展を踏まえた判断だといいます。

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2位は中国Geely（ジーリー）の新型ハイブリッドシステム「i-HEV」。i-HEVの核心にあるのは、従来のハイブリッド車の設計思想を覆す「電気主導（電気メイン、ガソリン補助）」というコンセプトです。技術担当エンジニアにインタビューしました。

1位）ジャパンディスプレイ、鳥取工場の譲渡先を決定...9月引き渡しへ

https://response.jp/article/2026/04/14/410044.html

ジャパンディスプレイは、鳥取工場（鳥取県鳥取市）を八幡東栄エステートに譲渡する最終契約を締結したと発表した。物件の引き渡しは2026年9月30日を予定している。

2位）【燃費バトル勃発】Geelyが日本車ハイブリッドに対抗する「i-HEV」を杭州で発表、現地で開発者にインタビュー

https://response.jp/article/2026/04/14/410050.html

4月25日に開幕する北京モーターショーを目前に控えた4月13日、中国・杭州で吉利汽車（Geely Auto、ジーリー）が新世代ハイブリッドシステム「i-HEV（智擎混動）」を正式に発表した。発表会場に入るとすでに、セダン『星瑞』とSUV『星越L』の2台が展示され、「智擎混動 i-HEV」のロゴが輝いていた。

吉利汽車が新世代ハイブリッドシステム「i-HEV」を発表

3位）デンソー社員、内閣総理大臣賞受賞...技能五輪国際大会「産業機械」金メダルを評価

https://response.jp/article/2026/04/13/410016.html

デンソーは、第10回ものづくり日本大賞において、同社社員が内閣総理大臣賞を受賞したと発表した。表彰式は首相官邸で開催された。

4位）トヨタ自動車東日本・人事情報 2026年4月1日付

https://response.jp/article/2026/04/14/410039.html

トヨタ自動車東日本株式会社（本社：宮城県黒川郡大衡村、取締役社長：石川 洋之）は、2026年4月1日付の役員・組織長（領域長、工場長、プロジェクトリーダー）の体制変更および部長職の人事異動について発表しました。

5位）ホンダ株価が3日続落...国産AI開発会社設立も株価は反応薄

https://response.jp/article/2026/04/13/410014.html

13日の日経平均株価は前週末比421円34銭安の5万6502円77銭と反落。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が合意に至らず、中東情勢の不透明感が相場の重しとなった。幅広い銘柄が売られ、下げ幅は一時600円を超えた。