トヨタのバスケロボ「CUE7」が試合会場を沸かす！ プロ選手を参考にした動作

アルバルク東京は新型AIバスケットボールロボット「CUE7」を披露した。

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2026年4月12日（日）、TOYOTA ARENA TOKYOで開催されたBリーグ2025-26シーズンの試合ハーフタイムにおいて、同ロボットが登場した。アルバルク東京対島根のゲームは39対39の同点でハーフタイムを迎え、観客の前で「CUE7」がパフォーマンスを行った。

新型モデル「CUE7」登場

同ロボットはトヨタが開発したAIバスケットボールロボットの最新型である。運動性能が大幅に向上し、よりアスリートのような滑らかな動きに進化している。

当日の試合では、背番号97を付けたアルバルク東京仕様のユニフォームを着用し、2輪でバランスを取りつつ、観客を煽りながらコート上を移動した。

TOYOTA ARENA TOKYOでのハーフタイムショー

「CUE7」AIを活用して過去のモデルや選手のデータを学習している。特にシュートを見事成功した場面は印象的である。

バスケットLIVEでも同ショーが配信され、試合の合間に多くの観客がロボットの演技を見守った。

進化したAI技術の意義

「CUE7」はトヨタのロボット技術を活用したもので、Bリーグのエンターテインメント性を高める存在として位置づけられる。新型モデルのお披露目は、プロバスケットボールと先端技術の融合を示す事例となった。

アルバルク東京の公式Xから「CUE7」の動画を確認できる。