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トヨタのバスケロボ「CUE7」が試合会場を沸かす！ プロ選手を参考にした動作

トヨタ最新AIバスケロボ「CUE7」が試合会場を沸かす｜アルバルク東京選手を参考にした動作を披露
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アルバルク東京は新型AIバスケットボールロボット「CUE7」を披露した。

【画像全6枚】

2026年4月12日（日）、TOYOTA ARENA TOKYOで開催されたBリーグ2025-26シーズンの試合ハーフタイムにおいて、同ロボットが登場した。アルバルク東京対島根のゲームは39対39の同点でハーフタイムを迎え、観客の前で「CUE7」がパフォーマンスを行った。

新型モデル「CUE7」登場

同ロボットはトヨタが開発したAIバスケットボールロボットの最新型である。運動性能が大幅に向上し、よりアスリートのような滑らかな動きに進化している。


トヨタのAIバスケロボ「CUE7」運動性能が大幅進化！トヨタアルバルク東京が発表 | ロボスタ - ロボット・AI情報WEBマガジン
画像
トヨタアルバルク東京株式会社は、AIバスケットボールロボット「CUE7」選手との新規契約が決定したと発表しました。2026年4月12日に開催されるアルバルク東京ホームゲームのハーフタイムに登場し、パフォーマンス初披露となります。
https://robotstart.info/article/2026/03/27/381726.html続きを読む »

当日の試合では、背番号97を付けたアルバルク東京仕様のユニフォームを着用し、2輪でバランスを取りつつ、観客を煽りながらコート上を移動した。

TOYOTA ARENA TOKYOでのハーフタイムショー

「CUE7」AIを活用して過去のモデルや選手のデータを学習している。特にシュートを見事成功した場面は印象的である。

バスケットLIVEでも同ショーが配信され、試合の合間に多くの観客がロボットの演技を見守った。

進化したAI技術の意義

「CUE7」はトヨタのロボット技術を活用したもので、Bリーグのエンターテインメント性を高める存在として位置づけられる。新型モデルのお披露目は、プロバスケットボールと先端技術の融合を示す事例となった。

アルバルク東京の公式Xから「CUE7」の動画を確認できる。

《ロボスタ編集部》

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