ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トイファクトリー、欧州輸入キャンピングカーに豪華オプション付き特別パッケージ販売…5月3日まで

・トイファクトリーはEURO-TOY相模原のオープン2周年を記念し、5月3日まで特別フェアを開催する。

・正規輸入車モーターホーム「A.I.M」の対象車両に、家庭用エアコン「クールコンプシステム」とウォーターレストイレ「クレサナC1」を車体価格据え置きで付属する。

LAIKA｜Ecovip L 2009
  • LAIKA｜Ecovip L 2009
  • WEINSBERG｜CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]
  • エンジンを止めた状態で家庭用エアコンの使用が可能
  • 水を使わず高品質なフィルムで自動パックするトイレ「クレサナ」

トイファクトリーは、正規輸入車キャンピングカー専門店「EURO-TOY相模原」のオープン2周年を記念した「Thanks 2nd Anniversary Fair」を、5月3日（日）まで開催する。

【画像全4枚】

トイファクトリーはハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、フィアット デュカトベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1を誇るメーカーだ。

■豪華オプション2点を車体価格据え置きで提供

フェア期間中、同社が展開する正規輸入車モーターホームブランド「A.I.M（Authorized Import Motorhomes）」の対象車両に、以下の2点のオプションを車体本体価格据え置きで付属するスペシャルパッケージを提供する。

・クールコンプシステム（家庭用エアコン）

・ウォーターレストイレ クレサナC1

■対象車両は2モデル・各5台限定

対象となる車両は以下の2モデルで、各5台の限定台数となる。

LAIKA（ライカ）｜ECOVIP L 2009

イタリア・トスカーナを拠点とするラグジュアリーモーターホームブランド「ライカ」の人気モデル。全長6.6mのコンパクトなボディに、乗車定員4名・就寝人数3名を確保。夫婦旅行からファミリーユースまで幅広く対応できる。

WEINSBERG（ウェンズバーグ）｜CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

ドイツの老舗グループが手がける、メルセデス・ベンツ スプリンターベースの特別仕様モデル。乗車定員4名・最大就寝人数5名で、約7mのボディながら取り回しに優れ、ツインベッドを中心としたゆとりある居住空間を実現している。

■開催店舗

フェアはEURO-TOY相模原のほか、トイファクトリー岐阜本店、トイファクトリー東北店、および正規販売店（RVランド・岡モータース・RVランド九州）でも実施される。台数限定のため、早期終了の場合もある。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES