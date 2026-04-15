トイファクトリー、欧州輸入キャンピングカーに豪華オプション付き特別パッケージ販売…5月3日まで

トイファクトリーは、正規輸入車キャンピングカー専門店「EURO-TOY相模原」のオープン2周年を記念した「Thanks 2nd Anniversary Fair」を、5月3日（日）まで開催する。

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トイファクトリーはハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、フィアット デュカトベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1を誇るメーカーだ。

■豪華オプション2点を車体価格据え置きで提供

フェア期間中、同社が展開する正規輸入車モーターホームブランド「A.I.M（Authorized Import Motorhomes）」の対象車両に、以下の2点のオプションを車体本体価格据え置きで付属するスペシャルパッケージを提供する。

・クールコンプシステム（家庭用エアコン）

・ウォーターレストイレ クレサナC1

■対象車両は2モデル・各5台限定

対象となる車両は以下の2モデルで、各5台の限定台数となる。

LAIKA（ライカ）｜ECOVIP L 2009

イタリア・トスカーナを拠点とするラグジュアリーモーターホームブランド「ライカ」の人気モデル。全長6.6mのコンパクトなボディに、乗車定員4名・就寝人数3名を確保。夫婦旅行からファミリーユースまで幅広く対応できる。

WEINSBERG（ウェンズバーグ）｜CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

ドイツの老舗グループが手がける、メルセデス・ベンツ スプリンターベースの特別仕様モデル。乗車定員4名・最大就寝人数5名で、約7mのボディながら取り回しに優れ、ツインベッドを中心としたゆとりある居住空間を実現している。

■開催店舗

フェアはEURO-TOY相模原のほか、トイファクトリー岐阜本店、トイファクトリー東北店、および正規販売店（RVランド・岡モータース・RVランド九州）でも実施される。台数限定のため、早期終了の場合もある。