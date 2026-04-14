5/25申込締切 全固体（半固体）電池の現在地と将来展望～問われる全固体電池ならではの優位性とその価値の再定義～

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＜講師＞

株式会社矢野経済研究所 インダストリアルテクノロジーユニット

エネルギー＆モビリティグループ 部長 田中善章 氏

全固体電池は現行のリチウムイオン電池（以下LiB）に対してエネルギー密度、出力特性、サイクル特性、温度特性等の点で優位性（ポテンシャル含む）があるとされる。足元では酸化物系、硫化物系共に小型電池から製品化が進み、中大型電池は中国を中心に半固体タイプで早期実用化を目指す動きが見られる。車載用としての実用化が期待される硫化物系については主要自動車OEMで2027～2028 年頃を目途に実用化を目指すとする動きが複数見られ、生産技術、並びに材料調達を主眼とするフェーズへ入り始めているとの声が業界内から聞かれる。一方、LiBとの比較でコスト低減が引き続き大きな課題となっている。

本講演では全固体電池（半固体含む）の現在地を捉えつつ、事業化に向けた取り組みを進めている企業動向・事業施策などを踏まえ、今後の市場展望について述べる。



1.全固体電池の概要

2.酸化物系・高分子系全固体電池動向（半固体電池含む）

3.硫化物系全固体電池動向

4.硫化物系全固体材料動向

5.質疑応答



インタビュー

プロフィール

田中善章 氏

株式会社矢野経済研究所 インダストリアルテクノロジーユニット エネルギー＆モビリティグループ 部長

2008年 (株)矢野経済研究所入社。担当調査テーマとしては「リチウムイオン電池」、「リチウムイオン電池材料（主に四部材：正極材、負極材、電解液・電解質、セパレーター）」、「定置用蓄電池（ESS）」、「リチウムイオン電池のリユース、リサイクル」、「全固体電池」、「ナノインプリント」、「小型モーター/産業用モーター」、「ワイヤレスデバイス」など、数多くの電子デバイス関連の調査を手掛けており、レアメタル等、これらのデバイスに使用される素材に関する調査も手掛けた実績を有する。2010年以降は特にリチウムイオン電池、同電池材料に関する調査プロジェクトをメインに関連市場を対象とする調査を担当。

【調査レポート】

・「2025年版 全固体電池市場の現状と将来展望」

https://www.yano.co.jp/market_reports/C67119200

・「2025年版 リチウムイオン電池のリユース・リサイクル動向と展望」

https://www.yano.co.jp/market_reports/C67114800

・「2026年版 車載用リチウムイオン電池市場の現状と将来展望」（今夏～今秋発刊予定）

・「2026年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望」（今秋発刊予定）

（正極材、負極材、電解液・電解質、セパレーター編の個別タイトルも別途発刊）

主催：株式会社イード

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