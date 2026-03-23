STとLeopard Imaging、ヒューマノイドロボット向けマルチモーダル・ビジョン・モジュール発表…NVIDIA技術と統合

STマイクロエレクトロニクスとLeopard Imagingは、ヒューマノイドロボットなどの先進的ロボットシステムを対象としたオールインワン型のマルチモーダル・ビジョン・モジュールを発表した。

同モジュールは、STのイメージング技術、3Dシーン・マッピングおよびモーション検知機能を、NVIDIAのHoloscan Sensor Bridgeテクノロジーと組み合わせたもの。NVIDIA Jetsonおよびロボット開発用オープン・プラットフォームNVIDIA Isaacとネイティブに統合されている。これにより、ヒューマノイドに求められるサイズや重量、電力の制約の中でも、ビジョン・システムの設計を簡略化し、設計期間を短縮する。

NVIDIA Holoscan Sensor Bridgeを搭載した新モジュールは、イーサネット経由でNVIDIA Jetsonとシームレスに統合され、リアルタイムでのセンサ・データ取り込みを可能にする。また、オープンなAIモデル、シミュレーション・フレームワーク、ライブラリを開発者に提供するロボット開発用オープン・プラットフォームNVIDIA Isaacとも統合される。新モジュールは、ビルド・システムやアプリケーション・プログラミング・インタフェース、移動ロボット用に最適化された人工知能アルゴリズム、サンプル・アプリケーション、ドメイン・ランダム化、センサ・モデルを含むシミュレーション環境などで構成されている。