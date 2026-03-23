4/15申込締切 クルマはフィジカルAIの重要な一要素となる～生成AIの現在地とフィジカルAIの未来図を俯瞰的に考える～

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＜ゲスト講師＞

株式会社デンソー 研究開発センター シニアアドバイザー

岐阜大学客員教授 成迫 剛志 氏

＜モデレーター＞

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏

「生成AIに何をさせるか」という問いは、もはや「生成AIを前提に、社会をどう作り変えるか」という問いへと進化しています。インターネットが人々の生活を不可逆的に変えたように、生成AIもまた汎用技術（General Purpose Technology）として、あらゆる産業、わたしたちの生活に不可避な変革をもたらそうとしています。

本講演では、生成AIの現在地を俯瞰しつつ、サイバー空間の中の生成AIをいかにして現実世界へ「召喚」するか、すなわちPhysical AIの本質について考えます。そしてクルマそのものが、またクルマをつくる生産現場の機器もがPhysical AIの重要な一要素となっていく未来図を、参加者の皆さまと共に議論したいと思います。

インタビュー

プロフィール

成迫 剛志 氏

株式会社デンソー 研究開発センター シニアアドバイザー／岐阜大学 客員教授

IBM、伊藤忠商事、香港のIT事業会社社長、独SAP、中国方正集団、国内ベンチャーのビットアイル、米国インターネット関連企業のエクイニクスなど国内外のIT企業の役員を経て、2016年8月デンソーに入社。コネクティッド時代のIoT推進を担当し、2017年4月にはデジタルイノベーション室を新設、その後MaaS開発部長などを経て、研究開発センター執行幹部としてクラウド技術およびソフトウェア技術領域を担当。2025年1月から研究開発センター シニアアドバイザー。

鈴木 万治 氏

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX）

1986年（昭和61年）名大院工修了、日本電装（現デンソー）入社。宇宙機器開発やモデルベース開発など全社プロジェクトを担当。2017年から20年まで米シリコンバレーに駐在し、18年からは中国子会社のイノベーション部門トップも兼務。数週間ごとに米中を行き来する生活を送った。21年にスズキマンジ事務所 （manji@manji3.com）を開業。

本セミナーにおける発言は個人の見解であり、所属する会社とは一切関係ありません。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。

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