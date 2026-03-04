マーケティングAI「cars MANAGER」、Google活用の集客自動化オプション追加…cars

ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

マーケティングAI「cars MANAGER」がGoogle活用の集客自動化オプション追加
cars株式会社は、マーケティングAI社員「cars MANAGER」のオプションサービスとして、Google検索、Googleマップ、Googleビジネスプロフィールを活用した集客自動化支援「スマートマップ集客」をリリースした。

「スマートマップ集客」は、Google検索やGoogleマップ上での店舗やサービス情報を最適化し、「近くで探している」「今すぐ利用したい」ユーザーとの接点強化を支援するサービスだ。店舗情報や提供サービス内容の充実化をはじめ、投稿・写真・クチコミ運用を一体で支援することで、商圏エリア検索におけるワンストップに予約・来店までシームレスにつながる導線を構築する。

これにより、広告に依存しない安定した集客を実現し、継続的な顧客接点の創出とカーライフバリューチェーン経営の強化を支援する。

本オプションは、1店舗・1サービスからでも導入可能で、必要な集客導線だけをスモールスタートすることも、ブランドイメージに合わせて情報設計を全面的に最適化することも柔軟に対応する。さらに、cars MANAGERと連携することで、Googleビジネスプロフィールの検索・閲覧データを継続的に可視化。どのエリアから、どのような検索行動が生まれているかをもとに、月次のサクセスコンサルティングを通じて改善施策を設計し、集客成果の最大化を支援する。

本サービスの導入メリットは5つある。1つ目は、商圏エリアで「地域No.1」の認知を目指すこと。地域名と業種の検索結果において、「選ばれる位置」に表示されることで、「近くでいいお店ないかな?」と探している顧客にアピールでき、チラシや広告よりも高効率な集客が期待できる。

2つ目は、24時間365日の「予約・来店」までを最短ルートで自動集客化すること。Googleビジネスプロフィールから予約ページへの導線を最適化し、「行きたい」と思った瞬間の熱量を逃さず、最短ステップでアクション(予約・電話)へ導くことで、機会損失をゼロにする。

3つ目は、店舗の「ファン」を増やす信頼作りのブランディング。第三者のリアルな評価(口コミ)は、広告以上の説得力を持つ。高評価の蓄積と誠実な返信運用によって「信頼できるお店」というブランドを確立し、新規顧客の予約来店増につながる。

4つ目は、掛け捨て型の広告費を削減し、ストック型の「集客資産」を構築すること。一時的な集客で終わるネット広告とは異なり、Googleマップで積み上げた評価や認知はオンラインのストック型の「集客資産」となり、顧客生涯価値が大幅に増加し、高収益な体質シフトに貢献する。

5つ目は、成果を出す「サクセスコンサルチーム」の伴走支援。デジタル知識や専門ノウハウは一切不要で、「どんなお客様に来てほしいか」を伝えるだけで、複雑な設計・設定から日々の運用まで、サクセスコンサルチームが成果創出まで伴走する。

「cars MANAGER」は、自動車業界のマーケティングAI社員による顧客のカーライフに寄り添った共感マーケティングオートメーションサービスだ。AIを活用した人とクルマのカーライフデータの収集・解析により、「経営支援」「集客支援」「複業支援」に利活用することで、持続的成長による「利益増」「顧客増」「効率増」を実現する。

