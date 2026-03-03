ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

プレミアムガレージハウス野田BASE、千葉県野田市に完成…車2台分のガレージ付き賃貸住宅

フィル・カンパニーグループは、プレミアムガレージハウス野田市尾崎(物件名:プレミアムガレージハウス野田BASE)が完成したと発表した。

プレミアムガレージハウスは、車2台分のガレージがあり、車庫にとどまらず多様なガレージライフを可能にする賃貸住宅。独自の「入居待ち登録システム」で急増、多様化するライフスタイルニーズに応えている。このシステムは既に満室の物件でも入居希望者の登録を受け付けており、様々なエリアの入居希望者リストを常に集めて、入居需要が供給を上回る状況を継続している。

本物件の土地オーナーは、カーレースに参加するほどの車愛好家であり、以前よりガレージハウス運営に深い関心を寄せていた。数あるガレージハウスを自ら調査し、実際の物件見学を通じて、車2台を駐車できるゆとりある空間設計やデザインコンセプトに、他にはない魅力を感じたという。加えて、潜在需要を可視化する独自の「入居待ちシステム」による長期的な収益安定性を高く評価し、このたびのプロジェクトの実現に至った。

本物件は、都内や茨城方面にアクセスできる常磐自動車道「流山IC」まで15km、高速道路を使ったスムーズなアクセスが可能。週末のドライブやロングツーリングはもちろん、平日の通勤や出張にも対応できる利便性を備えている。最寄りの東武アーバンパークライン「川間駅」までは徒歩9分と、ガレージハウスとしては希少な駅近物件で、日常生活での買い物や通勤・通学にも便利な立地だ。スーパー・コンビニやドラッグストアなど生活利便施設も整った閑静で自然に恵まれた郊外の住環境で、愛車との暮らしを楽しみながら、メイン住居としての快適性も妥協しない、入居者にとって理想的な住環境を実現する。

