ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

AIBOX専用YouTube再生リスト管理アプリ、「Playlist Selector for AIBOX」リリース…車内操作に最適化

簡単操作でお気に入りの動画を再生
  • 簡単操作でお気に入りの動画を再生
  • マルチコントロール対応
  • クラウドバックアップ機能搭載

ビリーブロードは、AIBOX専用のYouTube再生リスト管理アプリ「Playlist Selector for AIBOX」をGoogle Playストアでリリースした。

【画像全3枚】

AIBOXは、自動車のディスプレイをAndroid端末化するスマートガジェット。本アプリは、車内でのAIBOX操作における課題を解決するために開発された。

同社では、生成AIを活用したイノベーション創出およびアプリケーション開発の調査研究を進めている。その一環として、特定のデバイス・環境下における「身近でニッチだが切実なUX課題」をAIの支援によって迅速に解決する実践モデルとして、本アプリを開発した。

AIBOXの普及により、車内でリッチなエンタメ体験を楽しむユーザーが増加している。しかし、既存アプリの多くはスマートフォンでの操作を前提としており、モニターが離れた位置にある車内環境では「項目が小さくタップしづらい」「画面を注視しすぎる」といったリスクが課題だった。

この課題を解決するため、車内での視認性と操作性を徹底的に追求したUIを設計した。

アプリを起動すると、お気に入りのYouTube再生リストが一覧表示される。後は再生したい再生リストを選ぶだけで、一瞬の視認と最小限の操作を実現する。

一般的な「タッチスクリーン」での操作に加え、「エアマウス(リモコン)」や「車載ボタン(カーナビ等を操作するための上下左右・決定ボタン)」での操作にも対応。AIBOXに最適化された操作を実現する。

アプリに登録した再生リスト情報をクラウドにバックアップし、いつでも復元できる。発展途上にあるAIBOXの突然のデータ消失を防ぐ。なお、この機能は有料プラン向けとなる。

アプリ価格は月額100円で、お試し用の無料プランも用意されている。対応OSはAndroid 13.0以上。

なお、本アプリはYouTube公式アプリではなく、YouTube APIを利用したサードパーティ製ツール。動画の再生自体は、端末にインストールされているYouTube公式アプリによって行われる。走行中の操作や画面注視は大変危険なので、必ず安全な場所に停車してから操作する必要がある。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES