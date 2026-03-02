AIBOX専用YouTube再生リスト管理アプリ、「Playlist Selector for AIBOX」リリース…車内操作に最適化

ビリーブロードは、AIBOX専用のYouTube再生リスト管理アプリ「Playlist Selector for AIBOX」をGoogle Playストアでリリースした。

AIBOXは、自動車のディスプレイをAndroid端末化するスマートガジェット。本アプリは、車内でのAIBOX操作における課題を解決するために開発された。

同社では、生成AIを活用したイノベーション創出およびアプリケーション開発の調査研究を進めている。その一環として、特定のデバイス・環境下における「身近でニッチだが切実なUX課題」をAIの支援によって迅速に解決する実践モデルとして、本アプリを開発した。

AIBOXの普及により、車内でリッチなエンタメ体験を楽しむユーザーが増加している。しかし、既存アプリの多くはスマートフォンでの操作を前提としており、モニターが離れた位置にある車内環境では「項目が小さくタップしづらい」「画面を注視しすぎる」といったリスクが課題だった。

この課題を解決するため、車内での視認性と操作性を徹底的に追求したUIを設計した。

アプリを起動すると、お気に入りのYouTube再生リストが一覧表示される。後は再生したい再生リストを選ぶだけで、一瞬の視認と最小限の操作を実現する。

一般的な「タッチスクリーン」での操作に加え、「エアマウス(リモコン)」や「車載ボタン(カーナビ等を操作するための上下左右・決定ボタン)」での操作にも対応。AIBOXに最適化された操作を実現する。

アプリに登録した再生リスト情報をクラウドにバックアップし、いつでも復元できる。発展途上にあるAIBOXの突然のデータ消失を防ぐ。なお、この機能は有料プラン向けとなる。

アプリ価格は月額100円で、お試し用の無料プランも用意されている。対応OSはAndroid 13.0以上。

なお、本アプリはYouTube公式アプリではなく、YouTube APIを利用したサードパーティ製ツール。動画の再生自体は、端末にインストールされているYouTube公式アプリによって行われる。走行中の操作や画面注視は大変危険なので、必ず安全な場所に停車してから操作する必要がある。