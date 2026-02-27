ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ノルディックセミコンダクター、衛星通信やプライベート5Gなど最新技術を披露へ…MWC 2026

ノルディックセミコンダクター
  • ノルディックセミコンダクター

低消費電力ワイヤレス接続ソリューションを手がけるノルディックセミコンダクターは、MWC 2026に出展し、セルラー、衛星通信ならびにNR+によるプライベート5G向けの最新製品および未発表のテクノロジーソリューションを紹介する。

同社の経営陣、IR(インベスターリレーションズ)、プロダクトマネジメント、技術専門家、営業担当がミーティングに対応する。ホール7のブース「7B51」で最新イノベーションを体験できる。

LEOおよびGEOの3GPPベース非地上系ネットワーク(NTN)を活用し、衛星接続デバイスがいかに真のグローバルカバレッジを実現するかを実機デモで紹介する。

同社の超低消費電力技術における継続的なリーダーシップが、セルラーIoTにどのような新たな可能性をもたらすかを紹介する。

NR+技術を活用したプライベート5Gネットワークを体験できる。Massive IoT(mMTC)や超高信頼・低遅延(URLCC)用途に対応する。

エッジに統合されたAIとセルラー通信の融合が、IoT導入における消費電力やコストの課題をどのように解決するかを紹介する。

ノルディックセミコンダクターは、低消費電力ワイヤレス接続ソリューションにおけるグローバルリーダーであり、ハードウェア、ソフトウェア、開発ツール、クラウドによるライフサイクルサービスまでを網羅した包括的なプラットフォームを提供している。

1983年に設立され、本社をノルウェーに置く同社は、世界中で約1450名の従業員を擁している。Bluetooth Low Energy(Bluetooth LE)のパイオニアとして業界を牽引してきた同社は、セルラーIoT、Wi-Fi、Matter、Thread、Zigbee、DECT NR+、NTN/衛星通信などへとワイヤレスソリューションの領域を拡大してきた。

2025年には、メムフォルトの買収によりチップからクラウドまでをカバーする提供価値を強化し、高度なデバイス監視機能やクラウドベースのオブザーバビリティを、同社の包括的なワイヤレス製品ポートフォリオに追加した。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

MWC（Mobile World Congress）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES