アンリツ、6G向け最新テストソリューション展示へ…MWC 2026

アンリツは、3月2日から5日までスペインのバルセロナで開催される世界最大規模のモバイル通信関連展示会「MWC Barcelona 2026」に出展すると発表した。

同社ブースでは、「AI、クラウド、仮想テスト技術を活用した6Gに向けたインテリジェント変革」をコンセプトに、次世代無線通信の6Gや自動車、IoTに向けた最新テストソリューションを紹介する。

主な出展ソリューションのうち、Virtual Signalling Testerは、6G初期標準化を支援し、物理層からアプリケーション層まで幅広いレイヤーの統合評価を実現する。

AI主導の次世代計測ソリューションでは、AIによるテスト最適化で開発効率を向上させる。

6Gマルチバンド&NTN対応テストプラットフォームは、FR1/FR2/FR3を単一プラットフォームで統合評価できる。

デジタルツイン開発を支えるField Simulation Testは、実環境の電波伝搬を再現し、ラボでの高度な検証を可能にする。

ADAS/SDV向けクラウド検証では、車載通信の5G/C-V2XとECUをクラウド上で仮想評価する。

低消費電力IoTデバイスの電力評価は、省電力性能分析によりエコシステム構築を支援する。

AIサービスアシュアランスでは、AIによるネットワーク品質監視を強化する。