LIVE JAPAN、多言語リアルタイム翻訳「CoeFont通訳」導入…訪日外国人の観光体験を支援

訪日外国人向け観光情報サービス「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE TOKYO」は2月24日、多言語リアルタイム翻訳サービス「CoeFont通訳」との連携を開始したと発表した。

「LIVE JAPAN」は、日本の観光先進国化への貢献を目指し2016年4月に開設。観光情報や飲食店情報をはじめ交通案内など、日本の旅に役立つ様々な情報をワンストップでリアルタイムに提供するWEBサービスだ。訪日外国人をサポートするために、移動手段(鉄道・空港・航空・バス)やサービス(Wi-Fi、流通)などを担う企業・団体とコンソーシアムを結成し、これまで参画企業49社・団体が持つ資源を生かしてあらゆる情報を発信してきた。

今回の連携により、観光現場での即時コミュニケーションを支援する。言語対応への不安を軽減し、日本人スタッフの心理的負担を低減することで、訪日外国人にとって安心して日本を楽しめる観光体験を実現する。

「LIVE JAPAN」は、コンソーシアム企業と連携しながらさらなる認知拡大やコンテンツ拡充に努め、外国人ユーザーにとってより利便性の高いサービス運営を進めていく。

コンソーシアムには、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム、小田急電鉄、小田急バス、京王電鉄、京成電鉄、東京メトロ、東武鉄道、日本航空、全日本空輸など、交通・流通・通信関連の大手企業49社・団体が参画している。