ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

マーレ、D&I認知度が半年で2倍超に…専任推進室設立で成果

マーレジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 マーレグループ東アジア最高責任者 木下靖博、 サーマル &フルードシステムズ 東アジア最高責任者Joachim Baczewskiとのダイアログ（対話）
  • マーレジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 マーレグループ東アジア最高責任者 木下靖博、 サーマル &フルードシステムズ 東アジア最高責任者Joachim Baczewskiとのダイアログ（対話）

自動車部品メーカーのマーレは2月24日、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)推進の取り組みで大きな成果を上げたと発表した。

2025年に日本でD&I推進室を設立し、社内サーベイや東アジア地域のトップマネジメントによる対話、インタビューなどを実施。日本と自動車産業特有の文化に合わせた施策を展開した結果、社内のD&I認知度はわずか6か月で34%から71%へと大幅に向上した。

同社は、エンゲージメント&ビロンギング施策を通じて、多様な人材が活躍できるインクルーシブな環境づくりを強化している。

具体的な施策として、全国のマーレ拠点を対象にしたD&Iサーベイ、トップマネジメントによるD&I Dialogueとインタビュー、D&Iをテーマとした社内プログラム、D&I Leadership Conference Japanの4つを実施。特にカンファレンスでは性別を問わず全従業員の参加を促し、自動車業界の他社で活躍する管理職との交流やネットワーク構築を後押しした。

また「国際女性デー」だけでなく「国際男性デー」の認知向上といった社内啓発活動にも注力している。

こうした取り組みが外部からも評価され、日本最大級のD&I表彰プログラムであるJobRainbow主催「D&I AWARD 2025 個人賞」のエバンジェリスト賞を受賞した。同賞はD&Iの価値観を広く伝え、共感を育み、組織変革を推進する個人を称えるもの。

マーレは1920年に設立されたドイツの自動車部品メーカーで、電動化と熱管理の戦略的分野に焦点を当て、将来の「Climate Neutral」なモビリティの実現に取り組んでいる。世界中の2台に1台がマーレのコンポーネントを搭載しており、世界中に約6万8000名の従業員を擁する。日本では50年以上事業を継続し、国内17拠点に約2600名の従業員を配置している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マーレ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES