ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

損害車リユースの「タウ」、鈑金塗装工場認証ゴールドを佐賀工場が取得…県内初

タウのカーテンダー佐賀が佐賀県初のテュフ ラインランドの鈑金塗装工場認証（ゴールド）を取得
  • タウのカーテンダー佐賀が佐賀県初のテュフ ラインランドの鈑金塗装工場認証（ゴールド）を取得

損害車のリユース・リサイクルを推進するタウは、カーテンダー佐賀工場において、テュフ ラインランド ジャパンより、鈑金塗装工場向け認証プログラム「鈑金塗装工場認証(ゴールド)」を取得したと発表した。本認証の取得は佐賀県内で初となる。

鈑金塗装工場認証とは、国際的な第三者認証機関であるテュフ ラインランド ジャパンがドイツ本社で開発された監査項目に日本市場に適した項目を追加した約200項目にもおよぶ監査項目に基づき監査を行い、認証するもの。

カーテンダー佐賀は厳正な審査を受け、スチール材料を対象とした鈑金塗装修理工場として「ゴールド」を取得した。本認証の取得は、修理工程・品質管理体制・安全管理・設備環境等が公正・公平な基準に基づき運用されていることが認められ、非常にレベルの高い修理を提供できる工場として評価されたものだ。

タウはこれまで、台風被害等で発生する水害車の不正流通という社会課題に対し、適正な修理の実施や販売時における独自保証サービスの提供を通じて、損害車の市場価値向上に努めてきた。本認証の取得により、ユーザー満足度のさらなる向上に加え、取引先にとっても業務効率および信頼性の向上につながるものと考えている。

今後は、本認証を佐賀工場にとどまらず全国の拠点へ展開し、「信頼が見える自動車修理業界」の実現を目指す。

日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生している。タウは、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムを通じて世界126カ国以上へ販売している。世界規模での損害車リユース事業を通して、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる「循環型社会」の実現を目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

テュフ ラインランド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES