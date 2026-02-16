韓国ポスコフューチャーM、米ファクトリアルに出資…全固体電池市場で協業強化

EV向け電池素材を手がける韓国のポスコフューチャーM（POSCO Future M）は、米国の全固体電池企業ファクトリアルに出資したと発表した。次世代電池市場でのリーダーシップ確立を目指す。

ポスコフューチャーMは、ファクトリアルと投資契約を締結し、投資金の払い込みを完了した。これは昨年11月に両社が全固体電池技術開発に関する覚書を交わしたことに続く、パートナーシップのさらなる強化となる。

今回の出資により、ポスコフューチャーMは全固体電池市場の爆発的な成長に備える一方、ファクトリアルは高品質な全固体電池材料の安定供給を確保し、電池製造の競争力を強化する。

マサチューセッツ州に本社を置く全固体電池企業のファクトリアルは、米国株式市場への上場を目指している。韓国では忠清南道天安市に全固体電池のパイロットプラントを運営し、事業を積極的に拡大している。

ファクトリアルの全固体電池プラットフォーム「ソルスティス」は、優れたエネルギー密度と安全性で知られている。この先進技術を基盤に、韓国、欧州、北米の主要自動車メーカーとパートナーシップを確立している。ファクトリアルのネットワーク競争力とポスコフューチャーMの材料技術の組み合わせは、両社の今後の協力関係においてシナジーを生み出すと期待されている。

全固体電池は従来の液体電解質の代わりに固体電解質を使用し、優れたエネルギー密度と安全性を提供することから、電池市場のゲームチェンジャーとして注目されている。ポスコフューチャーMはファクトリアルと全固体電池正極材のサンプルテストを実施しており、多くの材料サプライヤーの中でもポスコフューチャーMの材料は出力特性を含む品質面で優れていると評価されている。

ポスコフューチャーMが現在開発中の全固体電池材料は、自動運転電気自動車やアーバンエアモビリティなどの次世代モビリティ、さらにヒューマノイドやロボティクスなどの物理AI市場で大きな応用が期待されている。

ポスコフューチャーMは全固体電池に最適化された材料設計とコーティング技術を保有している。ポスコグループの一員として、硫化物系固体電解質や優れたエネルギー貯蔵容量を持つシリコンおよびリチウム金属負極材など、全固体電池材料のポートフォリオを継続的に拡大している。