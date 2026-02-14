ホーム モーターサイクル 新型車 記事

イタリアとトルコから日本初上陸、eバイク10モデルを一挙発表　MOBIPARKが予約開始

「ITALMOTO」のモデル「TRIONFALE」
MOBIPARK（モビパーク）は、日本初展開となるeバイクブランド「ITALMOTO」「APE RYDER」「RKS」より、計10モデルを発表した。

2月より一部モデルの予約発売を公式オンラインショップ及び旗艦店にて開始、その後モデルごとに順次発売し、取扱店での販売も段階的に拡大していく予定だ。

モビパークは、「近年、電動アシスト自転車の利用が広がる一方で、法規適合や安全性が分かりにくい製品も一部で流通していることが問題視されている。モビパークは、日本発のeバイク販売プラットフォームとして、海外で生まれたeバイクを日本の法規や生活環境を前提に選定・再設計し、『デザイン』『安全』『法規適合』を両立した新しいモビリティの選択肢として提案する」としている。

今回発表するモビパークのeバイクは、デザイン性と快適性を重視したイタリア発ブランド「ITALMOTO」と、実用性と耐久性を重視したトルコ発ブランド「APE RYDER」「RKS」から、計10モデルをラインアップする。

「ITALMOTO」は、1952年にイタリアのボローニャで誕生した老舗モーターサイクルブランド。自社での開発にこだわり、デザインと革新の両立を追求してきた。かつてはマセラティとの協業により、高品質な部品の供給を行い、その技術力を築いた。近年ではITALMOTOブランドのバイク製造を再開し、素材選びや設計の注意を払いながら、環境負荷軽減を目指した電動自転車やスクーターなどの電動モビリティも積極的に展開している。

「ITALMOTO」のラインアップは4車種。

・Trionfale（トリオンファーレ）
　52万8000円、2026年夏発売予定
・Tiquattro（ティクアトロ）
　49万8000円、2026年夏発売予定
・Aurelia-X（アウレリア・エックス）
　32万8000円、3月上旬納車予定
・CLODIA DYNAMIC（クローディア・ダイナミック）
　24万8000円、3月上旬納車予定

「APE RYDER」と「RKS」は、2004年にトルコで設立されたMJ GROUPが展開するブランド。2023年に立ち上げられた「APE RYDER」は「誰もが自転車に乗る理由を提供する」をミッションに掲げ、国際的にも評価を受けるeバイクブランドへと成長している。

「APE RYDER」のラインアップは5車種。

・GIBBON（ギボン）
　45万8000円、4月上旬納車予定
・LORIS（ロリス）
　39万8000円、3月上旬納車予定
・BABOON（バブーン）
　34万8000円、3月上旬納車予定
・COLOBUS（コロブス）
　32万8000円、3月上旬納車予定
・JUMBO PRO（ジャンボプロ）
　32万8000円、3月上旬納車予定

「RKS」は1車種をラインアップ。

・LA ROSE ULTRA（ラ ローズ ウルトラ）
　34万8000円、3月上旬納車予定

モビパークのコンセプトは「移動を“着こなす”時代へ」。移動を、ただ目的地へ向かうための手段ではなく、気分やスタイルで選び、自分らしさを表現する体験として再定義する。そして安全かつ法規適合な設計を前提に、使い続けたくなる体験を組み合わせることで、eバイクを次世代の小型モビリティとして社会に広げていくことを目指している。

