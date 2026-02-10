自律移動型協働ロボット、ロジスティードが展示へ…ロジスティクスソリューションフェア2026

ロジスティードソリューションズは、2月12日から13日までの2日間、東京ビッグサイトで開催される「ロジスティクスソリューションフェア2026」に出展すると発表した。

本展示会は、「持続可能なロジスティクス構築への道標 ~"新たな労働力"活用のヒントはここに~」をテーマに、ロジスティクス・物流の生産性向上に資する製品・サービスや各所における先進的な取り組みの事例などが一堂に集結する。

同社ブースでは、「自動化」「物流DXコンサルティングサービス」「ソリューション」の3つのゾーンに分類して紹介する。

「自動化」ゾーンでは、自動化・省人化を実現する自律移動型協働ロボット(AMR)「AutonMate」の実機を展示する。

「物流DXコンサルティングサービス」ゾーンでは、現場で培った知見で構想策定から実行までワンストップで支援する物流DXコンサルティングサービスを紹介する。

「ソリューション」ゾーンでは、幅広い業種・業態へ対応可能な物流センター管理システム「ONEsLOGI/WMS」、法改正への対応が可能な輸配送ソリューションをはじめ、最新の物流DXソリューションのデモンストレーションを実施する。

また、2月13日11時から11時30分まで、東京ビッグサイト西4ホールA会場で「サプライチェーンを見える化したらこうなった!」をテーマにしたセミナーを開催する。当日先着順で100名まで入場可能だ。