ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

自工会、衆院選結果受け「新7つの課題」で国際競争力強化へ

自工会の佐藤恒治会長
  • 自工会の佐藤恒治会長

日本自動車工業会の佐藤恒治会長は2月9日、第51回衆議院議員総選挙の結果について声明を発表した。

佐藤会長は今回の選挙結果について、強い経済の実現や経済安全保障の強化、主要各国との連携強化などの重要政策を前に進めてほしいとの国民からの強い期待の表れだと受け止めた。

政権与党に対しては、安定した政権基盤のもとで力強い経済成長の推進や国際秩序の安定に向けた諸政策を迅速かつ着実に実行することを求めた。そのために来年度予算案ならびに税制改正関連法案の早期成立に向けて取り組むよう要望した。

国際情勢が目まぐるしく変化する中、日本の自動車産業は極めて厳しい環境に直面していると指摘。これまで以上に業界が一丸となり国際競争力を高めていく必要があるとした。

日本自動車工業会としては、新たに定めた「新7つの課題」への取り組みの中で、政府や関係業界と連携し実践のスピードを上げていくことで、我が国の強い経済の実現に貢献していくとした。

新7つの課題は、重要資源・部品の安全保障、マルチパスウェイの社会実装、サーキュラーエコノミーの仕組みづくり、人材基盤の強化、自動運転を前提とした交通システム確立、自動車関連税制抜本改革、サプライチェーン全体での競争力強化となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本自動車工業会（自工会）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES