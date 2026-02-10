ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

プロ向けメンテナンス機器の新ブランド、「R's Tool」をオートアールズが立ち上げ…IAAE 2026出展へ

タイヤチェンジャーU-625
  • タイヤチェンジャーU-625
  • タイヤチェンジャーAPO-3236ITK
  • ホイールバランサーU-659
  • オイルチェンジャーHC-2297

カー用品専門店チェーンを展開するオートアールズは、プロフェッショナル向けのメンテナンス機器を提供する新ブランド「R's Tool(アールズ・ツール)」を立ち上げ、製品の販売を開始した。

【画像全4枚】

新ブランドは、精度と耐久性の追求、作業負担の軽減・作業効率の改善、低価格の実現という3つの特徴を掲げている。全国の自社工場で実際に使用しているため性能と耐久性は実証済みで、現場で求められる厳しい要求に応える高性能・高耐久性を実現している。

また、整備士の作業負担を軽減するとともに、スキルに頼らず作業効率の改善につながる機器開発を実施。実績のある現地工場との直接取引により、無駄な中間マージンを排除し、プロ仕様の機器を低価格で提供する。

取扱い機器は、車両の高性能化に伴い増加している大口径かつ低偏平なタイヤ・ホイールへの対応を重視。自動化・高精度化された最新の機器に焦点を当て、タイヤチェンジャーを主力として各種メンテナンス機器を発売する。

発売する製品は、レバーレスタイヤチェンジャー「U-625」(198万円)、タイヤチェンジャー+サポートアーム付「APO-3236ITK」(78万9800円)、ホイールバランサー「U-659」(85万8000円)、オイルチェンジャー「HC-2297」(10万7800円)の4製品。いずれも税込価格となっている。

同社は新ブランド「R's Tool」の機器を実際に見られる機会として、2月12日から14日まで東京ビッグサイト東7・8ホールで開催される「第23回国際オートアフターマーケットEXPO2026」（IAAE 2026)に出展する予定だ。

オートアールズは1986年5月設立で、資本金6億4750万円、従業員数424名(2025年12月時点)、全国に62店舗を展開するカー用品専門店チェーンを経営している。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

国際オートアフターマーケットEXPO（IAAE）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES