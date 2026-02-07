ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

“愛犬との同伴”に特化したバスで行く　クラブツーリズムが企画

ワンちゃん同士けんかしないように互い違いに設置された座席、各座席のロールスクリーンでプライベート空間を演出
  • ワンちゃん同士けんかしないように互い違いに設置された座席、各座席のロールスクリーンでプライベート空間を演出
  • 通常のバスの約２倍、広々とした足元スケースを実現、カーテンやシートは防水防臭抗菌仕様
  • ワンちゃん専用バス（イメージ）
  • ロックハート城でドレス体験（イメージ）

クラブツーリズムは2月2日、愛犬と一緒に旅行したいという顧客の声に応える、バス・宿泊のツアーパッケージ「ワンちゃん専用バスで行く『愛犬とはじめての優雅な旅』」を企画、販売・予約を開始した。

【画像】「ワンちゃん専用バスで行く『愛犬とはじめての優雅な旅』」の予約・販売が開始

これまでも、愛犬との旅行を希望する声は多かったが、移動中のストレスや食事、病気への不安から諦める人が多かったという。同社の愛犬家スタッフがアイデアを出し合い、そうした不安を解消するツアーが企画された。

ツアーは、最大13名限定の少人数制で、添乗員に加えて同社スタッフ2名が同行する。スタッフのうち1名はドッグトレーナーの資格取得者だ。顧客のトイレや買い物、愛犬との写真撮影の際にはスタッフがサポートする。

愛犬用の食事も用意され、万が一の病気や怪我に備えて夜間救急動物病院が近郊にある宿を厳選している。

ワンちゃん専用バスは、通常のバスの約2倍の足元スペースを確保し、各座席にロールスクリーンを設置してプライベート空間を演出した。座席は互い違いに配置し、犬同士の視線が合いづらくなるよう工夫されている。カーテンやシートは防水防臭抗菌仕様で、床は犬が滑りにくい木目調となっている。バス席は1人2席で案内される。

愛犬の参加条件として、予約は顧客1名につき愛犬1頭（小型犬または中型犬）、日常的に室内で飼育し健康状態が良好であること、噛み癖などがないこと、1年以内に狂犬病ワクチンおよび5種ワクチンを接種していること、発情中でないことなどが定められている。

ツアーの一例として、群馬で愛犬と過ごす古民家リトリート「赤城山 - 懐 -」2日間のプランが用意されている。設定期間は2026年3月30日と4月2日で、旅行代金は10万円。

宿泊先の古民家リトリートではベッドで愛犬と添い寝ができ、夕食・朝食は愛犬と一緒にダイニングで楽しめる。ウッドチップを敷き詰めた広々とした屋外ドッグランも利用可能だ。

ロックハート城ではドレスを着た愛犬と園内で写真撮影を楽しめるほか、世界の名犬牧場では関東最大級のドッグラン施設で愛犬のリラックス効果が期待できるアロマ体験などの「ドッグケア講座」が開催される。

《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バス

ペットと車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES