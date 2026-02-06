次世代レーザーマーカー発売、QRコード微細加工に対応…光響

光響は、次世代型の超小型高品位レーザーマーカー「LMS2-IR100A」を発売した。

【画像全3枚】

同製品は、光響独自開発の光学系を新たに使用することで、従来のファイバーレーザーマーカーでは難しかった素材へのマーキングを可能にした。多様な対象物に対して深く・細く・熱影響の少ない高品位なマーキングを実現している。

同クラスのファイバーレーザーマーカーでは対応が難しかった小型QRコードなど、視認性が重視される用途においても、シャープなマーキングを実現する。自動車業界、医療業界、半導体業界などで必須になりつつあるトレーシング目的のQRコードを、極限まで小型かつ高精細にマーキングできる。

コンパクトな筐体(W105×D379.2×H110mm)に、コントローラー・電源を内蔵しており、設置スペースを大幅に削減することができる。AC100～240V電源に対応し、低消費電力(120W以下)で運用できるため、最小コストでの設置・運用が可能だ。

光響では難易度の高いマーキングについても、レーザーを知るスタッフが相談を承る。品質面・導入前後の技術サポート体制も万全で、顧客の用途や課題に応じた最適なレーザーマーカーを提案する。