BMWの独レーゲンスブルク工場が40年ぶりに生産記録更新、欧州最大規模の生産量に…2025年

BMWグループのレーゲンスブルク工場は2025年に35万6901台の生産を達成し、欧州で最も多い生産台数を誇る工場となった。1986年の操業開始以来、累計870万台の車両を生産している。

【画像全3枚】

工場長のアルミン・エブナー氏は「今回の生産記録は40年の歴史で最高となり、2025年も国内のBMW工場が100万台以上を生産する重要な役割を果たした」と話す。この工場は東バイエルン地域の中心的な発展拠点だ。

競争力向上が成功の鍵であり、2019年以降コストを25%以上削減した。生産効率改善にデジタル化を活用し、塗装ラインでのAI導入や車体組立の品質管理、部品供給のクラウドトラフィック制御システムが導入された。2025年からは車両が組立ラインから積載場まで無人で自律走行可能となった。

同年に生産された15万台を超える電動車は、完全電気およびプラグインハイブリッドを含む。BMW『X1』が約26万6000台で最多、生産台数の半数以上が欧州向け、10万台以上が海外へ輸出された。エブナー氏は「BMW X1とX2が顧客の需要に合致し、3交代制で継続的に生産している」と述べる。57秒ごとに新車が完成し、1日あたり1400台以上が出荷されている。内燃機関から電動モデルまで単一ラインで柔軟に生産している。

1980年代にレーゲンスブルク市との合意で日産400台・3500人雇用を約束して以降、1991年に年産10万台超え、1999年に年産20万台超え、2005年に30万台超えを達成。1995年には100万台目の車両を生産し、2025年に900万台目を迎える見込みだ。

従業員数は1988年の約3300人から増加し、現在は東バイエルンのレーゲンスブルク・ヴァッカースドルフ両拠点で約9000人、そのうち約380人が研修生だ。地域経済にとって重要な雇用主であり続けている。

40年の歴史の節目では、1983年の設立決定、1986年の操業開始、1995年の100万台生産、2015年のBMW X1投入、2025年の新ボディ工場稼働など、多数のマイルストーンを迎えている。

レーゲンスブルク工場は今後も革新と生産性向上により、地域経済の牽引役としての役割を果たしていく。