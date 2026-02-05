ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

andモビリティ、「モビリティキット」を本格展開…保険代理店・FPの車起点提案を支援

andモビリティの「モビリティキット」
  • andモビリティの「モビリティキット」

andモビリティは2月5日、保険代理店およびファイナンシャルプランナー（FP）向けの総合サポートキット「モビリティキット」の展開を本格化すると発表した。

クルマは人生設計に関わるテーマであり、保険や資産形成、ライフプラン提案との親和性が高いと位置づける。

現場では「ディーラー等への顧客流出」「新規顧客開拓の難しさ」「既存顧客との接点不足」といった課題が顕在化している。同社はこれまでクルマを切り口とした提案支援を提供し、前身サービスは保険代理店・FP事務所を中心に全国累計1400店舗以上で導入された。フィードバックを重ねた結果、「提案の幅が広がった」「顧客との継続的な接点を持てるようになった」との評価が寄せられている。

今回の「モビリティキット」は、実績と知見を踏まえて内容と仕組みを再構築した完成版で、パートナーが自然かつ継続的にクルマ起点の付加価値提案を行えることを狙う。単なるツール提供にとどまらず、パートナーの価値向上と顧客満足度の最大化を支援するとしている。

現場での主な活用事例は3つある。第一に、クルマの購入費を資産形成へ誘導する提案だ。生涯4000万円とも言われるクルマのコストを削減し、最適な持ち方を設計。抑えたコストを運用へ回す導線を用意し、長期フォローにつなげる。第二に、ディーラーへの顧客流出防止だ。買い替え予定の情報を事前に把握し、同社サービスで即日対応することで他社保険へのアプローチを遮断し、既存契約を守りつつクロージングへつなげる。第三に、法人税対策だ。保険商品では対応しきれない経営課題に対し、中古車活用によるコスト削減やタックスコントロールを提案する。

提供するサービスは、オートリース、オートローン、新車・中古車販売、車両買取、車両管理サービスまでを網羅。訴求ツールとして、生涯クルマコストの削減を伝える「マネモビ」や、月額を抑えて保険・運用へつなげる「クルマの自販機」などのランディングページを用意し、視覚的な提案を支援する。連携は専用の公式ライン等を通じて行い、外出先からの相談や進捗確認、販促ツールの取り出しが可能とする。

提携の仕組みはシンプルで、パートナーは顧客を紹介するだけでよい。その後のコンサルティング、見積もり、契約締結、アフターフォローまで同社の専門スタッフが一括対応する。

同社は「人とクルマを心で結ぶモビリティサービスを展開する」を企業理念に掲げ、トータルモビリティサービスを通じて提携パートナーの価値向上に貢献する、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES