業務レンタカー、福岡に新店舗の千早店オープン…全国60店舗達成

格安レンタカーサービス「業務レンタカー」を運営するカーチョイスは2月5日、新店舗「業務レンタカー千早店」を福岡県にオープンした。福岡県では7店舗目の店舗となる。

これで業務レンタカーは全国に60店舗を展開することとなる。2021年にフランチャイズ経営を開始してから約5年での節目の達成だ。利用者からの熱い支援がこの成長を支えたとしている。

業務レンタカーは中長期レンタルを得意とし、1日880円からと業界トップレベルの安さを実現。大手レンタカー店の約14万円の月額相場に比べ格段に安く、個人や法人から広く支持を得ている。

また通常レンタカーの商圏は半径5kmとされるが、同社は半径25kmと広範囲からの利用が多い。リピート率も50％に上る。

営業時間外でも車の発着が可能な「24時間いつでも発着サービス」も顧客満足の要因だ。貸出は事前に手続きを済ませ、返却時は鍵をポストで返却するシステムで手軽さを追求する。

フランチャイズ展開では、駐車スペースの有効活用と独自の特許システムによる低コスト運営で参入障壁を下げ、上場企業も加盟するレンタカー店に成長している。

新店舗の所在地は福岡市東区舞松原2-5-1で、運営はGRAVIS JAPANが担当。営業時間は10時から18時、水曜・祝日が定休日となっている。

