3年リース『ノリドキ』、現金一括対応の新サービス「イッカーズ」開始…ジョイカル

ジョイカルジャパンは2月4日、3年カーリース「ノリドキ」の全車種を対象に、現金一括またはクレジットカード一括での支払いが可能な新サービス「イッカーズ」を開始したと発表した。

近年、自動車購入は残価設定型クレジットやカーリースが増加する一方、約60％の購入者はローンを組まず現金一括購入を望んでいる。しかし多くの世帯では新車を一括購入できる貯蓄が限られ、税金や保険、車検費用などの維持費が負担となっている。特に地方では移動手段として車が欠かせず、レンタカーやカーシェアの選択肢が少ない背景がある。

「イッカーズ」は3年リース「ノリドキ」の仕組みを活かしながら支払い方法を一括に変え、月額払いよりも支払い総額を抑えられるように設計された。契約時に車両本体価格の他、自動車税、自賠責保険、車検基本費用などを含む定額料金を一括支払いするため、契約期間中の追加費用を抑制できる。

支払い総額の例として、トヨタ「ハリアーG」では「イッカーズ」が166万5000円（税込）、月額リース「ノリドキ」は月4万7300円×36回の170万2800円（税込）となっている。契約方式はファイナンスリースのクローズエンド方式で、契約満了時に車両返却となり残価精算は不要だ。

サービスは全国の加盟店および本部公式サイトで申し込み可能で、車を所有せず定額で賢く利用したい現金購入希望者に新しい選択肢を提供する。ジョイカルジャパンは「希望のハンドルを、すべての手に。」をスローガンに、カーライフの自由度向上を目指している。

《森脇稔》

