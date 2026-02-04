ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

輸入車専門店「ユニバース名古屋」、2月7日に移転オープン…100台常時展示

「ユニバース名古屋」完成イメージ
  • 「ユニバース名古屋」完成イメージ

ネクステージは、2月7日に輸入車の中古車販売・買取・整備を手掛けるブランド『ユニバース名古屋』を愛知県名古屋市中川区に移転し、グランドオープンすると発表した。

ユニバース名古屋は世界各国の輸入車を揃える専門店で、新店舗は店舗敷地面積約1800㎡、第二展示場として約900㎡を備える。2つの展示スペースを活用し、常時約100台の多彩なブランド・車種を比較しながら見ることが可能だ。国道1号線近くのアクセス良好な立地で、来店者がゆったりと輸入車選びを楽しめる環境を整えている。

グランドオープンを記念し、2026年2月14日から2月23日までフェアを開催。販売商談や査定に訪れた顧客にはGODIVAのクッキー詰め合わせをプレゼント、期間中の中古車成約者はAmazonギフトが当たる抽選にも応募できる。詳細は特設サイトで案内されている。

ユニバースはネクステージが展開する正規輸入車専門ブランドで、「世界のクルマを届けたい」をコンセプトに、販売から買取、整備までワンストップで提供。輸入車の不安や先入観を払拭し、安心して選べる高品質なサービスを目指している。

ネクステージは「みんなに愛されるクルマ屋さん」を目指し、新車・中古車販売から整備、保険代理店、自動車買取、カーコーティングまで幅広いサービスを展開。地域に密着してお客様の安心・安全なカーライフを支えている。

