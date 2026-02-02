ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

TOYO TIRE、ESG投資指数「FTSE4Good」に7年連続選定

TOYO TIREのロゴ
  • TOYO TIREのロゴ

TOYO TIREは、世界の代表的なESG投資指数の「FTSE4Good Index Series」の構成銘柄に7年連続で選定されたと発表した。

また、日本企業を対象にした「FTSE JPX Blossom Japan Index」および「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄にも継続して選定された。FTSE JPX Blossom Japan Indexは6年連続、FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Indexは4年連続での選定となる。

これらの指数は、グローバルインデックスプロバイダーであるFTSE Russell社が、コーポレートガバナンス、健康と安全性、腐敗防止、気候変動といった分野について評価を行い作成しているESG投資指数だ。

FTSE4Good Index Seriesは、ESGについて積極的な対応を行っている企業のパフォーマンスを測定するために設計されたもので、サステナブル投資のファンドやその他の金融商品の組成・評価に広く利用されている。

FTSE JPX Blossom Japan IndexはESGについて積極的な対応を行っている日本企業のパフォーマンスを反映するインデックスで、東証株価指数(TOPIX)構成銘柄から選定されている。

FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Indexは、各セクターにおいて相対的に優れたESG対応を行う日本企業のパフォーマンスを反映するインデックスで、TOPIXを基にセクター・ニュートラルとなるよう設計されている。また低炭素経済への移行を促進するため、特に温室効果ガス排出量の多い企業については、TPI経営品質スコアにより改善の取り組みが評価される企業のみを組み入れている。

同社は「TOYO TIREグループのサステナビリティ経営方針」のもと、企業活動の下地としてESG基軸を敷き、事業とサステナビリティの統合的な推進に取り組むとともに、グローバルに持続可能なモビリティ社会の実現へ貢献していく、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

TOYO TIRES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES