NX中国、環境・労働安全衛生の国際規格認証を取得…グリーンサプライチェーン構築へ

NIPPONエクスプレスホールディングスのグループ会社のNX国際物流(中国)有限公司(NX中国)は、ISO 14001:2015(環境マネジメントシステム)およびISO 45001:2018(労働安全衛生マネジメントシステム)の2つの認証を取得したと発表した。

【画像全2枚】

NXグループは、顧客満足に直結する品質の維持・向上を重要施策に位置付け、持続的成長とパフォーマンス改善の観点から、グローバルにISO認証取得を推進している。

今回取得した認証は、NX中国の中核事業を網羅しており、環境管理および労働安全衛生の運用が国際水準であることを証明するもの。これにより、グローバルに強化が進む環境・安全規制や顧客のサステナブルなサプライチェーン要請への対応力を高めるとともに、企業イメージの向上と競争力の強化に寄与する。

ISO 14001:2015(環境管理マネジメントシステム)は、環境パフォーマンスの向上、環境リスクの低減、法令遵守を図るため、組織が環境マネジメントシステムを構築・運用・改善することを求める国際規格だ。

NX中国は、新エネルギー車の活用、包装資材のリサイクル、ペーパーレス化等を推進することで、グリーンサプライチェーンの構築と環境負荷の低減に取り組んでいる。

ISO 45001:2018(労働安全衛生マネジメントシステム)は、従業員の健康と安全の確保、法令遵守、継続的改善を目的として、企業が労働安全衛生マネジメントシステムを確立・実施することを求める国際規格だ。

NX中国は、業務の安全に関する基準の整備、リスク管理の強化、緊急時の対応力の向上を通じて、業務中の事故リスクを低減し、「ゼロ事故」の実現に向けた基盤を整えた。

NX中国は、ISO 14001およびISO 45001の認証取得を契機に、環境・労働安全衛生分野におけるコンプライアンス強化、運営効率の向上を推進している。また、管理体制の整備により、事故や法令違反リスクを低減し、資源利用の最適化とコスト削減を実現するとともに、責任ある企業としての信頼性と従業員満足度の向上を図っていく。

NXグループは、今後も事業を通じて持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいくとともに、更なる信頼性と企業価値の向上に努め、顧客に価値のあるロジスティクスサービスをグローバルで提供していく。

今回の認証は、国際航空・海上輸送、総合物流、NVOCCサービス、国際・国内航空貨物販売代理サービス、国内貨物代理、倉庫保管、陸上輸送サービスが対象事業となっている。審査機関はビューローベリタスだ。