【ロボスタセミナー】無料ご招待枠有「3/10 ヒューマノイド×フィジカルAI最前線 アールティに聞くヒューマノイドの社会実装、現実と未来展望」
「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー『ヒューマノイド×フィジカルAI最前線 アールティに聞くヒューマノイドの社会実装、現実と未来展望』を2026年3月10日（火）に開催します。

開催日時：2026年3月10日（火）15:00～16:25
申込締切：2026年3月6日（金）正午
参加費：通常1名につき15,500円（税込）
＜ゲスト講師＞
株式会社アールティ 代表取締役 中川 友紀子 氏

＜モデレーター＞
ロボスタ 編集長 神崎洋治

世界的に「フィジカルAI」と「ヒューマノイド」への注目が急速に高まっています。Tesla、AgiBot、Unitree、UBTECH、Figure AI、1X などが最新のヒューマノイドや量産計画を次々と発表し、中国・米国を中心に、2026年以降は開発と商用化がさらに加速する見通しです。大型の資金調達も相次いでいます。
今回のセミナーの講師は、ロボティクス分野のトップランナーであり、ハードウェアとソフトウェアの両面に深い知見を持つ、アールティ 代表取締役 中川友紀子氏。中川氏は20年以上にわたりロボティクスの現場に携わり、社会実装の豊富な経験を有しています。2000年代には日本科学未来館におけるASIMOの実演展示を担当。2015年には、米シリコンバレーを拠点とするROBOHUBより「ロボット業界で知るべき世界の女性25人」に選出され、2022年には日本ロボット学会フェローに認定されるなど、長年にわたりロボット業界の第一線で活躍してきました。
アールティでは、研究用ヒト型ロボットや、社会実装を前提とした人型協働ロボット（セミヒューマノイド）等の開発・実証実験を行ってきました。現在は、四足歩行ロボットの独自開発にも取り組んでいます。
講演では、アールティの実績や導入事例をはじめ、ヒューマノイドおよび四足歩行ロボットの実装ノウハウについて紹介していただきます。
ロボスタ編集長・神崎との対談では、いま最も注目されている「ヒューマノイド」をテーマに、動画を見ながらの解説を予定しています。Unitree、Tesla、Figure などを例に、実際の映像を交えつつ、ハード／ソフト／プラットフォームの視点から分析し、わかりやすく解説します（※最新情報を重視するため、解説対象のメーカーやロボットは変更となる可能性があります）。さらに、NVIDIA、Google、AIRoA などの動向にも触れながら、Sim2Real、模倣学習、強化学習、VLA といった最新のロボット基盤技術についても解説します。
約85分のセミナーを通じて、ヒューマノイドおよび四足歩行ロボットの現在地、開発基盤、そして社会実装に向けた課題までを、実装経験豊富な中川氏の視点から深く理解できる貴重な機会です。ぜひご参加ください。

１．アールティの実績・事業紹介
２．日本科学未来館でのASIMO実演デモの振り返り（特徴と当時の課題）
３．四足歩行ロボット開発の取り組みと今後の計画
４．工場の自動化とヒューマノイド/四足歩行ロボットの社会実装
５．セミヒューマノイド導入の実績と実装の知見
６．現場でのロボット導入の「成功例と失敗例」「その違い」
７．中国／米国のヒューマノイド台頭と今後の動向予測
８．ヒューマノイド実用化のポイントと課題
９．対談・質疑応答

※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プロフィール

中川 友紀子氏
株式会社アールティ 代表取締役
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団　理事　事務局長
一般社団法人ROSConJP　理事
OpenRobotics（米国）理事

2005年、サービスロボットの開発・販売・研修を手掛ける株式会社アールティを創業し、代表取締役に就任。アールティは「Life with Robot」「Work with Robot」をミッションに掲げ、AIとロボティクスの高度人材育成を行う教育事業と、AIとロボットによる軽作業の自動化を推進するフィジカルAI事業を展開。
2017年には未来創生ファンドをリードとして投資を受け、食品工場向け人型協働ロボット「Foodly」や人型ロボットの開発を進める。現在、成長中のフィジカルAIベンチャー企業として注目を集める。
2015年、アメリカのシリコンバレーに拠点を置くROBOHUBより「ロボット業界で知るべき世界の女性25人」に選出。海外での招待講演も多数行い、論文・著書も多数発表。
2022年には、日本ロボット学会のフェローに認定される。迷路解析ロボット競技「マイクロマウス」を主催するニューテクノロジー振興財団の常務理事を務め、ROS（ロボットオペレーティングシステム）関連の一般社団法人ROSConJP（日本）およびOpen Robotics（米国本部）の理事を兼任。

神崎洋治
ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。
ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

主催：株式会社イード（ロボスタ）

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、質問の投稿ページを準備いたします。
　プレミアム会員は資料(PDF)をダウンロードできます。ロボスタへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき15,500円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

