鴻池運輸、インドのエンジニアリング企業Vertex社の株式49%取得

鴻池運輸とKONOIKEグループのインド事業を統括するKonoike India Private Limitedは、インドでエンジニアリング事業を行うVertex Engineers Private Limitedの株式49%を取得したと発表した。

KONOIKEグループは日本国内で設計・製作・運搬・据付・メンテナンスなど多彩なソリューションによる独自の一貫したエンジニアリングサービスを展開している。インドではKIPLが日系メーカーの工場構内で配管工事・設備据付工事、安全・品質管理、保全業務等を行っている。

鴻池運輸は大阪ガスが主導するインドでの都市ガス事業に参画しており、大気汚染問題の解決に向けてインド政府が推進する化石燃料から天然ガスへの燃料転換促進への貢献を目指している。

今回株式を取得したVertex社は、自動車、原子力、石油・ガスといった主要産業を中心に、設計・調達・工事の工程に関わるエンジニアリング業務をインド国内で展開している。同社の都市ガス配管・周辺工事、フォワーディング事業に付随する据付工事に関する専門技術や品質管理のノウハウと、鴻池運輸が長年行ってきたエンジニアリング事業がシナジーを発揮することで、これまで培ってきたエンジニアリング事業の基盤をさらに強固にし、インドにおける都市ガスインフラの整備をはじめとする事業規模の一層の拡大を実現していく。

KONOIKEグループは中期経営計画2027においてインドを注力地域の一つと位置付け、大きな需要増と高成長が想定されるインド市場を「第二の創業の地」とするべく、業容拡大・深化を進めている。