ホンダアクセス、子育て世代向けフォトコンテスト初開催…クルマの工夫やカスタムポイントをInstagramに投稿

ホンダアクセスは1月29日、「子育て世代の“最強王車決定戦” フォトコンテスト2026」を初開催すると発表した。

【画像全2枚】

このコンテストは、子育てのためにクルマに施した工夫やカスタマイズポイントを写真や動画でInstagramに投稿し、“最強の子育て車”を決定するイベントだ。

ホンダアクセスは「ホンダアクセス子育て応援隊」として、未就学児を育てるパパ・ママに役立つ情報をInstagramで発信している。

コンテストでは、子どもとのドライブやお出かけを快適にするカスタマイズ写真や動画を募集。応募作品は審査され、最も工夫を凝らした投稿者に10万円分のJTB旅行券を贈呈する。

また、「子連れドライブ快適便利部門」「こだわりの収納部門」「子どもが喜ぶアイデア部門」の3部門で各5万円分のJTB旅行券を授与。さらにカスタマイズが役立つ投稿の中から入賞者5名に1万円分のAmazonギフトカードを進呈する。

参加条件はメーカー、車種、年式問わず。市販品装着や自作カスタマイズでも応募できる。

参加方法はInstagramの「ホンダアクセス子育て応援隊」公式アカウントをフォローし、ハッシュタグ「＃子育てカスタム最強王車決定戦2026」を付け、投稿にタグ付けすること。投稿数の制限はなく、1アカウント1回のみ受賞可能。応募期間は1月29日11時から3月2日23時59分まで。

当選者には公式アカウントからDMで連絡が行われる。注意点は非公開アカウントの投稿は審査対象外で、応募作品は今後公式アカウント等で紹介される可能性があること。詳細はInstagram「ホンダアクセス子育て応援隊」公式アカウントで確認できる。