ポータブル電源の新体験、ジャクリが提案へ…ジャパンキャンピングカーショー2026

ポータブル電源やソーラーパネルを手がけるジャクリの日本法人、Jackery Japanは1月30日から2月2日に幕張メッセで開催されるアジア最大級のキャンピングカーイベント「ジャパンキャンピングカーショー2026」に初出展する。

【画像】Jackery ポータブル電源

会場内の展示ホール3に位置するアウトドアゾーンを「Jackery Power Camp」として協賛し、ジャクリが提案する新しいアウトドア体験を届ける。

「Jackery Power Camp」内では、ジャクリブースのほか、アウトドアを代表する各企業が出展する。異なる3つのシーンをテーマにしたキャンプ空間を展示し、ジャクリ製品を取り入れたアウトドアの楽しみ方を提案する。

テントやアウトドアリビングなど、さまざまな空間演出を通じて、ポータブル電源のあるアウトドア体験を感じられるほか、キャンピングカーショーならではの展示として、キャンピングカーも設置。実際に車内へ入り、内装を見学することが可能だ。

展示製品として、「ポータブル電源 1500 New」(容量1536Wh/定格出力2000W)、「ポータブル電源 2000 New」(容量2042Wh/定格出力2200W、2色展開)、「ポータブル電源 3000 New」(容量3072Wh/定格出力3000W)を出展する。

また、容量拡張が可能な「1000 Plus」「2000 Plus」および拡張バッテリーをはじめ、最新モデルやソーラーパネルなども会場に展示予定だ。ジャクリの製品ラインアップや活用シーンを、実機を通じて見ることができる。