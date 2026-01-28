ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

次世代音声AI向け「HiFi iQ DSP」発表、AI処理性能8倍・消費電力25%削減…米ケイデンス

ケイデンスのTensilica HiFi iQ DSPイメージ
  • ケイデンスのTensilica HiFi iQ DSPイメージ

米国のケイデンスは、次世代の音声AIおよびイマーシブオーディオ向けに特化した新アーキテクチャを基盤とする「Cadence Tensilica HiFi iQ DSP IP」を発表した。

本製品は、実績豊富なHiFi DSPファミリの第6世代にあたり、ホームエンターテインメント、車載インフォテインメント、スマートフォン市場などで急増する音声・オーディオ処理需要に対応する。

従来のTensilica HiFi 5s DSPと比較して、HiFi iQ DSPは2倍の演算性能、8倍のAI処理性能を発揮し、さらに幅広いワークロードにおいて25%以上の省電力化を実現している。また、各種オーディオコーデックでは40%以上の性能向上を達成した。

高い没入感を実現する最新のオーディオコーデック、高サンプリングレートでのオーディオ処理、オブジェクトベースレンダリング、シームレスな自然言語処理、車載におけるロードノイズキャンセレーションなどのニーズが高まり、より大規模な計算処理が求められている。これらの用途にはAI/ML処理能力の強化と、音声・オーディオの高度な前処理・後処理機能が必要であり、エッジAIやフィジカルAI環境におけるオンデバイス処理では、低遅延かつ省電力で実行することが求められる。

ケイデンスは、20年以上にわたり培ってきたオーディオソリューションの開発経験と、命令セット最適化の知見を活かし、AI処理を強化した高性能オーディオワークロード向けの新アーキテクチャを開発した。

Tensilica HiFi iQ DSPは、オーディオ市場の最新動向に応え、Tensilica HiFi 5s DSPを大きく上回る性能を提供する。高負荷な演算が求められる先進的なオーディオ規格に対し、演算性能を2倍、AI処理性能を8倍の向上を実現。オンデバイスAI処理において、幅広いワークロードで消費電力を25%以上削減する。自動ベクトル化機能を強化し、プログラミングの容易化と市場投入期間の短縮を実現。FP8、BF16などのデータ形式をサポートし、最先端の音声AIモデルを実行可能とした。

Tensilica HiFi iQ DSPのアーキテクチャ強化と計算能力の向上により、Dolby MS12、Eclipsa Audio、Opus HD、Audio Vividなどの高度なイマーシブオーディオコーデックを、従来のHiFi DSPより効率的に実行できる。また、複数のコーデックにおいて、Tensilica HiFi 5s DSP比で40%以上の性能向上を既に実証している。

キーワードスポッティング、アクティブノイズキャンセル、ビームフォーミング、自動音声認識などの信号処理アルゴリズムをシームレスに実行でき、最先端のNLP機能を実現する。さらに、マルチストリーム・マルチチャネル再生により、3D空間ゾーンやサウンドバブルのレンダリングが可能となり、よりリアルな音響体験を提供する。

Tensilica HiFi iQ DSPは、広く利用されているSLM/LLMを含む多様な音声AIモデルをDSP上で直接実行でき、音声AIに最適化されたオールインワンAIプロセッサとして機能する。性能およびエネルギー効率をさらに高めたい場合は、ケイデンスのNeo NPUやお客様の独自設計のNPUと柔軟に統合することが可能だ。

また、Cadence NeuroWeave Software Development Kit、TensorFlow Lite for Micro、LiteRT、ExecuTorchなどのAIモデル実行環境に対応している。加えて、Tensilica HiFi iQ DSPは、幅広いエコシステムパートナーやOEMが提供するソフトウェアライブラリ、コンパイラ、コーデックパッケージ、フレームワークなどを活用できるため、スムーズな導入とスピーディな市場投入を実現する。

Tensilica HiFi iQ DSPは、主要顧客およびパートナー向けの提供は2026年第1四半期に、一般提供は第2四半期に予定している。また、本DSPはISO 26262準拠の機能安全認証を目指しており、安全性が重視されるアプリケーションにも適用可能。また、将来的にはキャッシュコヒーレントなマルチコア構成への対応も計画している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES