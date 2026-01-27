ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

清水建設と日本道路、廃PET再利用の高強度アスファルトなど出展へ…グリーンインフラ産業展2026

グリーンインフラ産業展2025の様子
  • グリーンインフラ産業展2025の様子

清水建設は、グループ会社の日本道路と共同で、1月28日から30日まで東京ビッグサイトで開催される「グリーンインフラ産業展2026」に出展すると発表した。

同展示会は、グリーンインフラに関する技術、製品、サービス、先行事例などを紹介するもの。清水建設にとって4回目の出展となる今回は、「ゼロの先にあるプラスの世界へ」をテーマに、繰り返し利用可能な国産木材フレームや再生可能な素材でブースを制作し、自然共生社会の実現に貢献する事例・技術・製品を幅広く紹介する。

清水建設の主な展示内容は、シミズグループの環境ビジョン「SHIMZ Beyond Zero 2050」、シミズグループのグリーンインフラ+（PLUS）、熊本営業所敷地内雨庭、入善沖の洋上風力発電設備基礎を活用した藻場再生、持続可能な循環型の木材活用を目指すシミズめぐりの森、都市データを活用したまちづくり支援サービス「マチミル」など。

日本道路の主な展示内容は、リサイクル木質成型舗装ブロック「モクロック」、廃PETを再利用した高強度アスファルト「スーパーPETアスコン」、CO2固定効果のあるバイオ炭を添加した環境配慮型アスファルト「バイオ炭アスコン」、石油アスファルト代替可能な植物由来バインダなど。

会期は1月28日から30日までの10時から17時。会場は東京ビッグサイト東7ホール。入場料は無料だが事前登録制となっている。主催は日刊工業新聞社、共催はグリーンインフラ官民連携プラットフォーム、協力は公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES