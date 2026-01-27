ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

生成AIで衛星画像を超解像化、農地調査支援サービス「イナリス」をデジオンが出展へ…2026国際宇宙産業展ISIEX

農地調査支援サービス「イナリス」
  • 農地調査支援サービス「イナリス」

デジオンは、1月28日から30日まで東京ビックサイトで開催される「2026国際宇宙産業展ISIEX」に出展すると発表した。

同社は、生成AI×衛星データを活用した農地調査支援サービス「イナリス powered by DiXiM Imaging AI」を特別展示する。会場にはデモ機を用意し、来場者が実際に体験できる。

「イナリス powered by DiXiM Imaging AI」は、生成AIによる衛星画像の超解像化技術と農地利用状況解析を組み合わせたサービスだ。農地調査業務の効率化と標準化を実現する。衛星データ解析には、リモート・センシング技術センターの解析アルゴリズムを使用している。

同サービスは、2025年度「福岡県宇宙関連ビジネス製品・サービス開発支援事業」の採用を受け、福岡県飯塚市の協力のもと実証実験を実施している。また、農林水産省「次世代の衛星データ利用加速化委託事業」の支援も受けている。

同会場で開催されるG空間EXPO2026の農林水産省ブースでは、実証概要の紹介およびデモ動画を展示する予定だ。

国際宇宙産業展ISIEXは、東京ビッグサイト東7・8ホールで開催される。デジオンの展示ブースは小間番号7S-17。開催時間は10時から17時まで。入場料は1000円(税込)だが、入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES