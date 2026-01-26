『仕事を遊びに』イードがウェブメディア企画営業プロデューサー募集中！★27年新卒…レスポンス運営会社

『レスポンス』を運営する株式会社イードは、2027年卒業予定の学生を対象にプロデューサー（総合職）希望者を募集している。イードが展開する各メディアにおいて、事業拡大に向けて施策の立案と実行を担う。

イードは自動車、教育、IT、ゲーム、アニメ、映画、お酒など、多岐にわたる21ジャンル82のウェブメディア・サービスを運営しており、各分野での専門知識を活かしながら、「裁量権の大きい自由な環境で『仕事を人生最大の遊びに』したい人」（担当者談）を募集している。以下募集要項。

職種：総合職（プロデューサー）

当社が展開する各メディアの事業拡大に向けて、さまざまな視点から検討を行い、施策の立案と実行を担っていただきます。入社後はプロデューサーとして、クライアントに対する広告提案や企画営業をお任せします。将来的には、事業拡大に向けた戦略立案や新たな企画の策定を共に進める幹部候補としてご活躍いただくことを想定しております。

求める人物像

・自由な環境の中で自分を律し行動ができる方

・『レスポンス』だけでなく、様々なジャンルに興味を持ち、好奇心旺盛な方

・受け身にならず、自身の考えを積極的に発信できる方

待遇

給与：年俸3,600,000円

※給与は年俸制です。12分割した金額を毎月支給します

月額300,000円

※時間外手当（固定残業） 50時間相当分 88,236円を含む ※超過分は別途支給いたします

※所定労働時間7.5時間

※試用期間6か月。試用期間中の条件変更はありません

※給与改定時期：5年目まで年2回、以降年1回

※時間外手当（固定残業時間）、上記50時間超過分は別途支給いたします

その他、詳細な待遇については、当社採用担当までお問い合わせください。

応募方法

下記URLよりエントリーください。エントリー後、今後の採用イベントに関してご案内いたします。

https://www.career-cloud.asia/27/form/entryb/select/372d7a4136e61d9a606388db263138a6

お問い合わせ

株式会社イード採用担当宛

saiyo2027@iid.co.jp

会社概要

1）メディア事業：自社メディアの企画・開発・運営 ニュースサイト（Web）を中心とした、約21ジャンルで80以上のメディアを運営。 IT、自動車、教育、映画、ゲーム、アニメなど、ビジネス、実用、趣味と幅広い展開を行っています。

2）リサーチ事業：定量・定性・海外調査など幅広いリサーチ・コンサルメニューによって、マーケティング課題解決を支援しています。 大規模ネットリサーチの高度な解析から、生活者個人の行動観察・インサイト抽出まで、ワンストップで対応いたします。

3）メディア・コマース事業：EC事業者向けに、ショップ運営ASPシステムを提供しています。 高機能ECシステム「marbleASP（マーブル）」は“日々進化するECサービス”として、使いやすさや安定性を強みに、国内のさまざまなECサイトに導入されています。