地理空間データ連携基盤、ジオテクノロジーズとGeoloniaが合同展示へ…G空間EXPO2026

Geoloniaは、1月28日から30日まで東京ビッグサイトで開催されるG空間EXPO2026に、ジオテクノロジーズとの合同出展および出展者セミナーに登壇する。

G空間EXPOは、地理空間情報高度活用社会(G空間社会)の実現へ向けて、産学官が連携し、地理空間情報と衛星測位の利活用を推進する場として開催されるイベントだ。

Geoloniaが開発・提供する地理空間データ連携基盤は、横展開の仕組みとして内閣府のスマートシティ・リファレンスアーキテクチャに採用・掲載されている。会場では、この地理空間データ連携基盤を活用して生まれたアプリ事例を紹介する。

また、ジオテクノロジーズが誇る高精度な位置情報データベースと、ビジネス戦略に不可欠な人流ビッグデータも紹介する予定だ。

1月28日11時30分から12時10分には、G空間EXPO出展者セミナーとして、同社基盤を使って業務DX、データ連携に取り組む自治体の最前線について自治体とトークセッションを実施する。

イベントは1月28日から30日まで10時から17時まで、東京ビッグサイト西7・8ホールで開催される。参加費は入場料1000円だが、事前登録者は入場無料。オンライン会場も用意されている。