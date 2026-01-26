ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

地理空間データ連携基盤、ジオテクノロジーズとGeoloniaが合同展示へ…G空間EXPO2026

地理空間データ連携基盤のイメージ
  • 地理空間データ連携基盤のイメージ

Geoloniaは、1月28日から30日まで東京ビッグサイトで開催されるG空間EXPO2026に、ジオテクノロジーズとの合同出展および出展者セミナーに登壇する。

G空間EXPOは、地理空間情報高度活用社会(G空間社会)の実現へ向けて、産学官が連携し、地理空間情報と衛星測位の利活用を推進する場として開催されるイベントだ。

Geoloniaが開発・提供する地理空間データ連携基盤は、横展開の仕組みとして内閣府のスマートシティ・リファレンスアーキテクチャに採用・掲載されている。会場では、この地理空間データ連携基盤を活用して生まれたアプリ事例を紹介する。

また、ジオテクノロジーズが誇る高精度な位置情報データベースと、ビジネス戦略に不可欠な人流ビッグデータも紹介する予定だ。

1月28日11時30分から12時10分には、G空間EXPO出展者セミナーとして、同社基盤を使って業務DX、データ連携に取り組む自治体の最前線について自治体とトークセッションを実施する。

イベントは1月28日から30日まで10時から17時まで、東京ビッグサイト西7・8ホールで開催される。参加費は入場料1000円だが、事前登録者は入場無料。オンライン会場も用意されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジオテクノロジーズ（旧・インクリメントP）

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES