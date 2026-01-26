ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

VWグループ、ブランド横断の新経営体制を導入…2030年までに10億ユーロのコスト削減へ

フォルクスワーゲングループは、ブランドグループコア(BGC)の経営体制を再編し、新たな運営モデルを導入したと発表した。

BGCは、フォルクスワーゲン乗用車、シュコダ、セアト&クプラ、フォルクスワーゲン商用車の4つの量産ブランドで構成される組織ユニットだ。

新たに設置される「ブランドグループコア経営委員会」が最高経営機関として、ブランド横断の意思決定を行う。これにより、プロセス、組織構造、意思決定経路を効率化し、ブランドグループ全体の利益を優先した意思決定を強化する。

今後、生産(P)、技術開発(TE)、調達(B)の3つの機能は、ブランドグループコア経営委員会によってブランド横断で管理される。一方、シュコダ、セアト&クプラ、フォルクスワーゲン商用車の各経営委員会は、最高経営責任者、財務担当、人事担当、販売担当の4つの機能職のみを維持する。

新しい運営モデルにより、4つの量産ブランドの経営委員会メンバーの総数は、2026年夏までに約3分の1削減される。中期的には、ブランドグループコア内の経営構造をさらに効率化する計画だ。

新体制は既存のシナジーと規模の効果をより一貫して活用し、ブランド横断のコスト削減効果を生み出す。ブランドグループコア内での業務実施はより迅速になり、グループレベルではソフトウェアやバッテリーなどの戦略的シナジー分野に焦点を当てる。

生産部門では、新しい「フューチャー・プロダクション・ガバナンス」運営モデルにより、2030年までに累計10億ユーロのコスト削減効果を見込む。世界中の20以上の生産拠点を5つの生産地域に編成し、地域管理がブランド横断および国境を越えた計画、運営、物流を担当する。この体制により、各地域はより独立し、効率的で柔軟になる。

技術開発部門では、最適化されたプロセスにより個別ブランドの開発費用を削減し、ブランド横断の開発範囲を拡大することで、BGC全体の投資効率を高める。

承認された施策は、BGCの収益性を持続的に向上させるための重要な手段となる。明確に定義された責任と迅速な意思決定を持つ新しいブランド横断運営モデルは、ブランドグループコア全体のモデルラインナップの競争力を高める。

新しい運営モデルは、2026年夏までに完全に実施される予定だ。

《森脇稔》

